Как оказалось, в лесах Красноярского края уже не раз пропадали люди

30 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

Семья Усольцевых – не единственная, кого искали в районе Минской петли. Шесть лет назад в этой же местности бесследно пропал кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Поиски мужчины не дали никаких результатов, пишет Telegram-канал Shot.

28 августа 2019 года 67-летний Владимир Шатыгин, имевший звание КМС по спортивному ориентированию, прибыл с четырьмя товарищами в лес у поселка Мина, расположенного в Партизанском районе Красноярского края, с целью сбора ягод. Эта группа людей посещала местность на протяжении многих лет и отлично ее знала. В определенный момент компания разделилась, и когда остальные четверо вернулись к автомобилю, Шатыгина среди них не оказалось.

После друзья предприняли самостоятельные поиски, но безуспешно. Ему оставляли провизию в охотничьих домиках, и, по словам некоторых свидетелей, Владимира несколько раз видели в лесу, однако обнаружить его не удалось даже после масштабных поисковых операций и тщательного прочесывания местности.

Также в десяти километрах от места, где пропали Усольцевы, загадочно исчез рыбак Станислав. Его начали искать еще с 18 октября, до сих пор – безуспешно.