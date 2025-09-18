Россиянка таинственно исчезла в Бангкоке, а ее дочь отправили в детдом
Женщина пропала в ночь на 13 сентября, после того как вышла из такси
18 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
34-летняя россиянка Эрика Владыко пропала без вести в Бангкоке при загадочных обстоятельствах. Как установил Shot, женщина исчезла в ночь на 13 сентября, после того как вышла из такси на улице Sukhumvit soi – в известном районе баров и ночных клубов. Ее шестилетняя дочь была обнаружена горничными в номере отеля на следующий день и помещена в местный детский дом.
По последним данным, Владыко приехала в Бангкок 12 сентября. Около двух часов ночи она заказала такси через ресепшен отеля (не со своего телефона) и уехала в неизвестном направлении. После этого перестала выходить на связь, последняя активность в соцсетях зафиксирована 15 сентября.
«Особую тревогу вызывает тот факт, что все документы женщины и ее дочери остались в отеле. Подруга Эрики, которая сейчас навещает девочку в детском доме, сообщила, что поведение россиянки в день исчезновения было странным: она ни с кем не общалась и не объясняла суть своей поездки в Бангкок», – пишет Shot.
Родители Эрики, проживающие в Приморском крае, узнали о пропаже дочери лишь 16 сентября. Они уже вылетели в Бангкок, чтобы забрать внучку и подать официальное заявление в полицию – по тайским законам обращаться в правоохранительные органы по факту исчезновения могут только родственники.
Известно, что Владыко несколько лет проживала в Таиланде, владела недвижимостью на острове Самуи, которую сдавала в аренду. По словам друзей, у нее не было финансовых проблем или конфликтов в окружении. Бывший партнер и отец ребенка, проживающий во Владивостоке, поддерживал с ней нормальные отношения.
Посольство России в Таиланде подключилось к поискам. Полиция Бангкока проверяет камеры видеонаблюдения вдоль маршрута движения такси и опрашивает персонал отеля.
21:29:45 18-09-2025
Бангкок забрал её.
В каком-то фильме видел такое
12:45:10 19-09-2025
Когда не ясно - значит из-за денег.