Россиянка таинственно исчезла в Бангкоке, а ее дочь отправили в детдом

18 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot

34-летняя россиянка Эрика Владыко пропала без вести в Бангкоке при загадочных обстоятельствах. Как установил Shot, женщина исчезла в ночь на 13 сентября, после того как вышла из такси на улице Sukhumvit soi – в известном районе баров и ночных клубов. Ее шестилетняя дочь была обнаружена горничными в номере отеля на следующий день и помещена в местный детский дом.

По последним данным, Владыко приехала в Бангкок 12 сентября. Около двух часов ночи она заказала такси через ресепшен отеля (не со своего телефона) и уехала в неизвестном направлении. После этого перестала выходить на связь, последняя активность в соцсетях зафиксирована 15 сентября.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что все документы женщины и ее дочери остались в отеле. Подруга Эрики, которая сейчас навещает девочку в детском доме, сообщила, что поведение россиянки в день исчезновения было странным: она ни с кем не общалась и не объясняла суть своей поездки в Бангкок», – пишет Shot.

Родители Эрики, проживающие в Приморском крае, узнали о пропаже дочери лишь 16 сентября. Они уже вылетели в Бангкок, чтобы забрать внучку и подать официальное заявление в полицию – по тайским законам обращаться в правоохранительные органы по факту исчезновения могут только родственники.

Известно, что Владыко несколько лет проживала в Таиланде, владела недвижимостью на острове Самуи, которую сдавала в аренду. По словам друзей, у нее не было финансовых проблем или конфликтов в окружении. Бывший партнер и отец ребенка, проживающий во Владивостоке, поддерживал с ней нормальные отношения.

Посольство России в Таиланде подключилось к поискам. Полиция Бангкока проверяет камеры видеонаблюдения вдоль маршрута движения такси и опрашивает персонал отеля.