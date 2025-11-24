Москвичка с десятилетним сыном таинственно исчезли после вылета в Стамбул

Женщина сообщила родным, что едет с ребенком на корпоратив, но вместо этого улетела в Турцию, оставив все вещи и телефоны в квартире

24 ноября 2025, 12:41, ИА Амител

Пропавшая женщина с сыном / Фото: Shot

32-летняя Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим пропали при загадочных обстоятельствах более месяца назад. 17 октября женщина сообщила родственникам, что отправляется с сыном на корпоратив, где, по ее словам, все сотрудники должны были быть с детьми. Однако, как выяснилось позже, никакого корпоратива не планировалось, пишет Shot.

Вместо этого Дарья с ребенком направились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, никого не предупредив. Пропавшие не взяли с собой вещей – в их квартире родственники обнаружили новые планшеты ребенка и телефоны. По информации волонтеров, в Стамбуле женщину с сыном встретил неизвестный на автомобиле.

Близкие отмечают, что в последнее время Дарья была замкнутой и малообщительной. Она увлекалась турецкими сериалами, хотя ранее никогда не бывала в этой стране. Отец мальчика с женщиной в браке не состоял и активно не общался. Родственники уже подали заявление в полицию о пропаже, однако местонахождение москвички и ее сына до сих пор неизвестно.

