Москвичка с десятилетним сыном таинственно исчезли после вылета в Стамбул
Женщина сообщила родным, что едет с ребенком на корпоратив, но вместо этого улетела в Турцию, оставив все вещи и телефоны в квартире
24 ноября 2025, 12:41, ИА Амител
32-летняя Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим пропали при загадочных обстоятельствах более месяца назад. 17 октября женщина сообщила родственникам, что отправляется с сыном на корпоратив, где, по ее словам, все сотрудники должны были быть с детьми. Однако, как выяснилось позже, никакого корпоратива не планировалось, пишет Shot.
Вместо этого Дарья с ребенком направились в аэропорт Шереметьево и вылетели в Стамбул, никого не предупредив. Пропавшие не взяли с собой вещей – в их квартире родственники обнаружили новые планшеты ребенка и телефоны. По информации волонтеров, в Стамбуле женщину с сыном встретил неизвестный на автомобиле.
Близкие отмечают, что в последнее время Дарья была замкнутой и малообщительной. Она увлекалась турецкими сериалами, хотя ранее никогда не бывала в этой стране. Отец мальчика с женщиной в браке не состоял и активно не общался. Родственники уже подали заявление в полицию о пропаже, однако местонахождение москвички и ее сына до сих пор неизвестно.
13:29:50 24-11-2025
Судя по губам, цвету волос и пирсингу в ухе - мадама нашла султана и уехала вместе с сыном к нему сначала в мошеннический колл-центр, а потом в банк донорских органов.
15:12:07 24-11-2025
К джихадистам подалась видимо. А сериалы турецкие надо бы запретить. Многие женщины на них подсели. Дурят их - такие там все благородные, красивые, деловые. И демографию нашу подрывают - позно заканчиваются...
01:35:05 25-11-2025
ну снова почки продавать. пацана жалко(