В Родительский день принято чтить память усопших и соблюдать некоторые запреты

25 апреля 2023, 07:11, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Православные 25 апреля 2023 года отмечают Радоницу, или Родительский день. В этот праздник принято поминать усопших – это своего рода Пасха для умерших.

Какие традиции связаны с Радоницей и можно ли в этот день ходить на кладбище – читайте на amic.ru.

Что такое Радоница?

Радоница – это первый день поминовения после Пасхи. В храмах во вторник, 25 апреля, начнут читать поминальные молитвы. Напомним, на пасхальной неделе панихид не бывает.

Можно ли на Радоницу ходить на кладбище?

Да, можно. Ходить на кладбище, чтобы помянуть усопших, – главная традиция Радоницы.

Как правильно вести себя на кладбище в Радоницу?

Чтобы почтить память усопшего, в Радоницу на могиле принято оставлять угощение – например, конфеты и напиток, который человек любил при жизни. Эта традиция – языческая и существовала ещё в Древней Руси. Но немногие знают, что она противоречит христианскому учению.

Есть ряд запретов, которые рекомендуют соблюдать на кладбище в Родительский день. Запрещено пить алкоголь, устраивать шумные застолья, горевать и плакать. Лучше помолиться.