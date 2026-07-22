Музей Чуйского тракта в Бийске ждет преображение после получения гранта

Администрация учреждения уже заключила необходимые договоры и приступила к разработке плана будущих мероприятий для посетителей

22 июля 2026, 19:32, ИА Амител

Музей / Фото: администрация Бийска

Музей Чуйского тракта в Бийске получит обновление благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры. На выделенные средства учреждение модернизирует оборудование, пополнит экспозиции и подготовит новые программы для посетителей.

Как сообщили в администрации Бийска, в рамках проекта планируется изготовить новую вывеску "Музей Чуйского тракта", приобрести проекционное и звуковоспроизводящее оборудование для проведения выставок и мероприятий, а также подготовить новые материалы для экскурсий и событий календарного плана.

Кроме того, музей обновит фондовые коллекции и создаст новые выставочные проекты.

Главная цель проекта — сделать музей более привлекательным как для жителей Бийска, так и для туристов, посещающих наукоград.

В мэрии отметили, что администрация учреждения уже заключила необходимые договоры и приступила к разработке плана будущих мероприятий для посетителей.