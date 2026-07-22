Музей Чуйского тракта в Бийске ждет преображение после получения гранта
Администрация учреждения уже заключила необходимые договоры и приступила к разработке плана будущих мероприятий для посетителей
22 июля 2026, 19:32, ИА Амител
Музей Чуйского тракта в Бийске получит обновление благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры. На выделенные средства учреждение модернизирует оборудование, пополнит экспозиции и подготовит новые программы для посетителей.
Как сообщили в администрации Бийска, в рамках проекта планируется изготовить новую вывеску "Музей Чуйского тракта", приобрести проекционное и звуковоспроизводящее оборудование для проведения выставок и мероприятий, а также подготовить новые материалы для экскурсий и событий календарного плана.
Кроме того, музей обновит фондовые коллекции и создаст новые выставочные проекты.
Главная цель проекта — сделать музей более привлекательным как для жителей Бийска, так и для туристов, посещающих наукоград.
В мэрии отметили, что администрация учреждения уже заключила необходимые договоры и приступила к разработке плана будущих мероприятий для посетителей.
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