Главная цель — не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их на самых ранних этапах

20 мая 2026, 18:03, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала 2026 года Главное управление по противодействию экстремизму МВД России пресекло 52 попытки нападений на школы и университеты в 29 субъектах Российской Федерации, сообщил заместитель главы ведомства Александр Богданов на форуме "Антитеррор", пишет ТАСС.

«С начала года было выявлено семь случаев, когда в интернете оправдывали деятельность запрещенной в России организации "Колумбайн". Следственный комитет также проверяет несколько материалов, связанных с этой идеологией. Эти дети были пойманы на грани. Самому младшему из них 11 лет, а большинство — подростки 14–15 лет», — подчеркнул Богданов.

Он также отметил, что ежедневно в интернете обнаруживают более десяти несовершеннолетних, интересующихся идеологией скулшутинга. Они активно ищут информацию о нападениях на учебные заведения, увлекаются шок-контентом и делятся материалами с описанием своих преступных планов.

«За четыре месяца текущего года наши подразделения провели профилактическую работу более чем с тысячей подростков по всей стране», — резюмировал Богданов.

Ранее amic.ru писал о нападении девятиклассника на челябинскую школу.