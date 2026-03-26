Пострадали пятеро. Что известно о нападении девятиклассника на челябинскую школу

Всех учеников школы отпустили домой

26 марта 2026, 14:28, ИА Амител

Нападение на школу в Челябинске / Фото: прокуратура Челябинской области
В Челябинске ученик 9-го класса выстрелил из арбалета в одноклассницу, после чего распылил перцовый баллончик и выпрыгнул из окна на третьем этаже. Инцидент произошел в школе № 32. Что известно о происшествии и нападавшем — в материале amic.ru.

Что известно о нападении?

Нападавший подросток прошел в здание через рамки металлоискателей — по словам учеников, досмотр не проводился. У него с собой были пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.

После выстрела он распылил газ, из-за чего пострадали трое учителей. Затем парень выпрыгнул из окна, попытавшись сбежать. У него сломаны ноги, его задержали и госпитализировали, пишет Shot. Пострадавшая школьница также находится в больнице — выстрел пришелся в лицо, ее жизни ничего не угрожает.

Что известно о нападавшем подростке?

Мальчик увлекался шахматами, выступал на первенстве Челябинской области и занимал 83 694 место в рейтинге по классическим шахматам. Играл в компьютерные игры. Сверстники описывают его как тихого парня, который учился средне. 

Возбуждено уголовное дело 

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту произошедшего. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, даст оценку организации охраны и соблюдения пропускного режима.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. На контроль поставлен ход расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами.

Комментарии 32

Гость

14:34:00 26-03-2026

Девка виновата! 100500% Девочек же нельзя обижать! Зато они дичь дичайшую творят.

Гость

14:52:34 26-03-2026

Гость (14:34:00 26-03-2026) Девка виновата! 100500% Девочек же нельзя обижать! Зато они ... А остальные пострадавшие тогда при чём здесь?

Гость

15:46:51 26-03-2026

Гость (14:34:00 26-03-2026) Девка виновата! 100500% Девочек же нельзя обижать! Зато они ... Так он вроде в учительницу метил, а в девочку попал случайно. Ваш выход)))

гость

15:30:07 26-03-2026

по словам учеников, досмотр не проводился. Если делать досмотр всех "портфелей"/сумок учеников, то к вечеру завершат, и на следующей день такая же картина будет! Негода будет учиться, только досмотром будут заниматься.

Гость

15:30:25 26-03-2026

И опять - проверить условия безопасности, рамки, охрану. Школу уже фактически в режимный объект превратили. Боже, как мы в СССР без этого всего жили - с одной старенькой бабулькой-дежурной у входа, которая давала звонки на урок, протирала пол в коридоре и открывала раздевалку? И что-то не поубивали друг друга - ну максимум жеваной бумагой стреляли из трубочек, сделанных из шариковой ручки за 35 копеек. Или резиночками, которые на стержень от той же ручки накручивались - так, чисто ради развлечения. Может, дело-то не в охране, может, в самом нашем обществе, в его идеологии что-то не так? Школа ведь - всего лишь зеркало.

Гость

15:35:22 26-03-2026

Гость (15:30:25 26-03-2026) И опять - проверить условия безопасности, рамки, охрану. Шко... Сколько по времени займет сей досмотр утром? У кого то линейка металлическая, у другого ключ за подкладку завалился, у третьего часы в виде будильника, у четвертого подтяжки, у пятого ремень и тд.

Гость

22:04:43 26-03-2026

Гость (15:35:22 26-03-2026) Сколько по времени займет сей досмотр утром? У кого то линей... шкафчики в школе, домашка на продлёнке. ничего не вносить и не выносить. и досмотр не нужен

Гость

22:13:16 26-03-2026

Гость (22:04:43 26-03-2026) шкафчики в школе, домашка на продлёнке. ничего не вносить и ... Домой выход в трусах, сменную одежду мама принесет, вход в школу тоже, форма хранится в школе. Окна заколотить по третий этаж, чтоб ничего через окно закинуть было нельзя. Выход на школьный стадион запретить. Еще какие меры? Ну конечно же можно в камерах сразу содержать, на лето выпускать на каникулы.

Гость

22:40:04 26-03-2026

Гость (22:13:16 26-03-2026) Домой выход в трусах, сменную одежду мама принесет, вход в ш... да, есть и такие пансионаты

Гость

08:32:35 27-03-2026

Гость (22:40:04 26-03-2026) да, есть и такие пансионаты... выпускник такого?

Гость

15:45:10 26-03-2026

Гость (15:30:25 26-03-2026) И опять - проверить условия безопасности, рамки, охрану. Шко... Хватит уже этих стонов про СССР! Кто их воспитал - то, этих неадекватных детей, не вы ли? И шахматы не помогли, а то некоторые, особо тоскующие по СССР всё толкую, что кружков нет и детям нечем заняться. Вот занят был полезным делом, да ещё футболист, который женщину убил, тоже полезным спортом был занят

Гость

19:44:13 26-03-2026

Гость (15:45:10 26-03-2026) Хватит уже этих стонов про СССР! Кто их воспитал - то, э... Не мы, точно! И хватит уже затыкать рот тем, кто вспоминает про СССР - это лишь доказывает лишний раз, что мы правы, а вам, адептам дикого капитализма, крыть нечем. Вот и пытаетесь заставить нас замолчать либо начинаете лгать про СССР. Точно вам говорю - тогда такой дичи, как сейчас повсюду, не было и не могло быть в принципе!

Гость

20:30:28 26-03-2026

Гость (19:44:13 26-03-2026) Не мы, точно! И хватит уже затыкать рот тем, кто вспоминает ... В СССР еще как были и нападения и "шуттинги" в школах, и серийных маньяков немеряно и т.д., просто в СССР действовала политика сокрытия негативной информации, которая могла бы «дискредитировать советский строй» или вызвать панику и вам об этом просто не рассказывали, что создавало ложное ощущение рая небесного. Примечательно, то, что тогда ни интернета не было, ни компьютерных игр, ни фильмов.

Гость

20:34:35 26-03-2026

Гость (19:44:13 26-03-2026) Не мы, точно! И хватит уже затыкать рот тем, кто вспоминает ... Слово пацана смотрел? А такое было по всему союзу, видать деменция уже одолела тебя.

Гость

22:02:39 26-03-2026

Гость (20:34:35 26-03-2026) Слово пацана смотрел? А такое было по всему союзу, видать де... в 90е было, когда амнистию масштабную провели после антиалкогольной кампании... вот тогда началась "обитель зла": отовсюду полезли нарки с урками. ещё и из дурдомов повыпускали

Гость

22:16:39 26-03-2026

Гость (22:02:39 26-03-2026) в 90е было, когда амнистию масштабную провели после антиалко... Ой, врете ведь тетенька и не краснеете. А то я в школе при сысысыре не учился. Все у нас было и пугачи из гнутой трубки и гвоздя, и поджиги и самодельный огнестрел. Про ножи говорить не буду. Все перемены весной резались в ножички во дворе. И порох черный сами делали и взрывали его втихаря. Школу закончил в 1982 году , если что. Полные 10 классов.

Гость

22:41:19 26-03-2026

Гость (22:16:39 26-03-2026) Ой, врете ведь тетенька и не краснеете. А то я в школе при с... А вы, простите,в силу умственной отсталости не можете написать правильно - СССР?

Гость

23:00:46 26-03-2026

Гость (22:16:39 26-03-2026) Ой, врете ведь тетенька и не краснеете. А то я в школе при с... всё это баловство по сравнению с тем, что началось в конце 80х - начале 90х. когда в каждом подвале своя банда, наркота-клей-бухло-износ, "разборки" после уроков ежедневно, даже у девок. это только то, что ещё цензура пропустит

Гость

09:07:14 27-03-2026

Гость (22:16:39 26-03-2026) Ой, врете ведь тетенька и не краснеете. А то я в школе при с... И что, вы стреляли в одноклассниц и учителей ?

Гость

09:08:52 27-03-2026

Гость (22:16:39 26-03-2026) Ой, врете ведь тетенька и не краснеете. А то я в школе при с... Всё что вы описываете было игрой в войнушку, хоть порой и опасную, но никогда не переходило в реальное нападение !

Гость

22:31:34 26-03-2026

Гость (22:02:39 26-03-2026) в 90е было, когда амнистию масштабную провели после антиалко... Так то один из главных героев вернулся с афгана. Вывод был завершен в феврале 1989 года. Какие 90-е? И к этому времени уже все цвело махровым цветом.

Гость

23:01:33 26-03-2026

Гость (22:31:34 26-03-2026) Так то один из главных героев вернулся с афгана. Вывод был з... ну. считать-то могёте?

Гость

22:24:32 26-03-2026

Гость (15:30:25 26-03-2026) И опять - проверить условия безопасности, рамки, охрану. Шко... Ну-ну, жеваной бумагой из трубочек? Карабины делали из велосипедных насосов - это из самого безобидного, так как стреляли в основном сырой картошкой.

Гость

16:36:39 26-03-2026

Садистами когда уже займутся? Они озверели настолько что даже видео своих безнаказанных издевательств постят.

Гость

19:07:11 26-03-2026

А когда все началось? В этом году сколько таких инцидентов уже... Страшно представить, что дальше. По моему тут легко увидеть взаимосвязь. Дам подсказку: неуравновешенные несут деструктивное поведение теперь в реальную жизнь.

Гость

21:08:06 26-03-2026

Гость (19:07:11 26-03-2026) А когда все началось? В этом году сколько таких инцидентов у... Да еще при сысысыре таких случаев было пруд пруди.

Гость

22:06:28 26-03-2026

Гость (21:08:06 26-03-2026) Да еще при сысысыре таких случаев было пруд пруди. ... перед его развалом, что характерно

Гость

22:18:00 26-03-2026

Гость (22:06:28 26-03-2026) перед его развалом, что характерно... Что характерно и задолго до него. Сколько мы взорвали бомб с карбидом, самодельным порохом и тд. 1972-1982 гг.

Гость

22:49:26 26-03-2026

Гость (22:18:00 26-03-2026) Что характерно и задолго до него. Сколько мы взорвали бомб с... так это вы всё затеяли?

Гость

22:43:38 26-03-2026

Гость (21:08:06 26-03-2026) Да еще при сысысыре таких случаев было пруд пруди. ... Очевидно,что врёте,в школе не учились. Жертва 90-х? Пишется - СССР.

Гость

21:41:32 26-03-2026

Всё дело сейчас в том, что у нас и нормальные дети и с психическими отклонениями учатся в одной школе, и без согласия родителей их не могут перевести в коррекционную школу. Пора уже принудительно таких в спец школы отправлять

Гость

00:24:06 27-03-2026

Недавно попалась инфа в СМИ о нападениях в учебных заведениях. Почти у всех фигурантов выявили не диагностированные своевременно либо шизофрению, либо опухоль мозга.

