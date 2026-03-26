В Челябинске ученик 9-го класса выстрелил из арбалета в одноклассницу, после чего распылил перцовый баллончик и выпрыгнул из окна на третьем этаже. Инцидент произошел в школе № 32. Что известно о происшествии и нападавшем — в материале amic.ru.

Что известно о нападении?

Нападавший подросток прошел в здание через рамки металлоискателей — по словам учеников, досмотр не проводился. У него с собой были пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.

После выстрела он распылил газ, из-за чего пострадали трое учителей. Затем парень выпрыгнул из окна, попытавшись сбежать. У него сломаны ноги, его задержали и госпитализировали, пишет Shot. Пострадавшая школьница также находится в больнице — выстрел пришелся в лицо, ее жизни ничего не угрожает.