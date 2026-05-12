Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое

Причиной нападения мог стать неудачно сданный пробный экзамен по русскому языку

12 мая 2026, 17:28, ИА Амител

Ограбление, оружие / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Краснодарском крае девятиклассник устроил стрельбу в школе Гулькевичского района. По предварительным данным, подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие, ранил двоих учеников и попытался скрыться после нападения. Пострадавших детей госпитализировали, пишет Mash.

По имеющейся информации, школьник сначала открыл стрельбу в своем классе, где ранил одноклассников. После этого он спустился в спортивный зал, где в тот момент находились ученики младших классов, и несколько раз выстрелил в их сторону.

Как сообщили в Следственном комитете, подросток после произошедшего скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан на улице. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По предварительным данным, причиной нападения мог стать неудачно сданный пробный экзамен по русскому языку. Как утверждают родители школьников, 20 апреля подросток не прошел устное собеседование. Сообщается, что это произошло спустя девять дней после смерти его отца, а сам школьник тяжело переживал ситуацию и хотел перенести экзамен, но сделать этого не удалось.

После инцидента пострадавших школьников доставили в больницу. Также стало известно, что после стрельбы в образовательном учреждении проверят работу школы и охранной организации.

Официальной информации о состоянии пострадавших и возможном возбуждении уголовного дела на момент публикации не приводилось.