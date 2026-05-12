Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое
Причиной нападения мог стать неудачно сданный пробный экзамен по русскому языку
12 мая 2026, 17:28, ИА Амител
В Краснодарском крае девятиклассник устроил стрельбу в школе Гулькевичского района. По предварительным данным, подросток пронес в учебное заведение пневматическое оружие, ранил двоих учеников и попытался скрыться после нападения. Пострадавших детей госпитализировали, пишет Mash.
По имеющейся информации, школьник сначала открыл стрельбу в своем классе, где ранил одноклассников. После этого он спустился в спортивный зал, где в тот момент находились ученики младших классов, и несколько раз выстрелил в их сторону.
Как сообщили в Следственном комитете, подросток после произошедшего скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан на улице. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
По предварительным данным, причиной нападения мог стать неудачно сданный пробный экзамен по русскому языку. Как утверждают родители школьников, 20 апреля подросток не прошел устное собеседование. Сообщается, что это произошло спустя девять дней после смерти его отца, а сам школьник тяжело переживал ситуацию и хотел перенести экзамен, но сделать этого не удалось.
После инцидента пострадавших школьников доставили в больницу. Также стало известно, что после стрельбы в образовательном учреждении проверят работу школы и охранной организации.
Официальной информации о состоянии пострадавших и возможном возбуждении уголовного дела на момент публикации не приводилось.
18:11:46 12-05-2026
В смысле не удалось перенести экзамен? Даже в Союзе такого не было. Не хочешь не ходи. Пойдешь с теми кто перездает. Что там за школа такая? Деспотичная руссичка получается. Лишить право заниматься педагогической деятельность раз и навсегда. Пусть в пятерочке на кассе свой гонор всем выставляет. У парня отец умер а ему экзамен не перенесли. Парня конечно в дурку. Но и преподавательский состав проверить тоже стоит.
07:42:36 13-05-2026
Вася (18:11:46 12-05-2026) В смысле не удалось перенести экзамен? Даже в Союзе такого н... 20 апреля это уже и так вторая последняя дата пересдачи (два предыдущих раза он уже завалил получается)
18:44:29 12-05-2026
буллинг в школе просто ужасающий. во всех школах!! ничего не делается, учителя отстранены, все если и делается, то для галочки. ПОЗОР. родители урабатываются тянут чтоб прокормиться, а дети в итоге растут как придется, ответственные взрослые не выполняют свою работу, вот и результат!!
08:22:45 13-05-2026
А дети пострадавшие при чем?