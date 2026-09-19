"Мышление криминалиста": профессор МГУ рассказал о современных подходах юридической науки

Игорь Комаров поделился со студентами ценными знаниями

19 сентября 2026, 12:26, Эльвира Петренева

Профессор Игорь Комаров / Фото: amic.ru

В Алтайский государственный университет с лекцией приехал его выпускник — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ Игорь Комаров. В 1978 году он окончил юрфак АлтГУ, затем работал в военной прокуратуре, преподавал и занимался наукой.

Сегодня профессор вернулся в альма-матер уже в статусе одного из лучших специалистов в области криминалистики. В материале amic.ru рассказываем, почему криминалистические знания нужны практически любому юристу, как цифровые технологии меняют расследование преступлений и чему современному преподавателю приходится учиться вместе со студентами.

Криминалистика "в цифре"

Для самого Комарова криминалистика — не узкая специальность исключительно для следователей. Ее знания, считает он, необходимы юристу независимо от того, где тот работает: в прокуратуре, суде, адвокатуре или юридической службе.

Смысл криминалистического подхода — уметь увидеть следы и обстоятельства, которые могут помочь решить правовую задачу. Причем речь идет не только об уголовном процессе. Работа с объектами, доказательствами и информацией может быть востребована в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве.

"Без знания криминалистики решать эти задачи в судопроизводстве в широком смысле этого слова, наверное, невозможно", — говорит Комаров.

С профессией он знаком не только в теории. После окончания АлтГУ Комаров служил в органах военной прокуратуры. В 1997 году возглавил кафедру криминалистики Барнаульского юридического института МВД России, а после увольнения в запас работал профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики АлтГУ. В 2003 году защитил докторскую диссертацию о теории и практике криминалистических операций в досудебном производстве. С 2013 года работает на юридическом факультете МГУ, где преподает и занимается научной деятельностью.

Чемоданы криминалиста / Фото: amic.ru

Сегодня одно из главных изменений в криминалистике связано с цифровыми технологиями. По словам Комарова, для преподавателей это серьезный вызов: необходимо успевать за инструментами и способами совершения преступлений, которые меняются вместе с технологиями. Например, мошеннические схемы: злоумышленники используют искусственный интеллект для подделывания голоса и внешности.

Криминалистика требует практики. Студенту, считает профессор, нужно самому работать с оборудованием и разбирать реальные ситуации. В МГУ для этого используют интерактивные полигоны. На кафедре есть оборудование, позволяющее студентам отрабатывать навыки в виртуальной среде. Сейчас создано семь сценариев на полигонах, в которых учащиеся могут обнаруживать и исследовать следы предполагаемого преступления. В АлтГУ используют реальные полигоны, там студенты могут отрабатывать навыки на месте.

"Чисто вербальное обучение криминалистике технически невозможно. Для того чтобы человек получил элементарные навыки работы с криминалистическими объектами, он должен иметь эти объекты перед собой", — объясняет Комаров.

Современные технологии помогают и на практике. Комаров рассказывает как раз о таком случае, когда удалось раскрыть преступление, совершенное много лет назад.

После возобновления расследования специалисты нашли на останках потерпевшего сохранившийся след крови. Он остался благодаря пластику, которым накрыли тело при захоронении. Генетическое исследование показало совпадение со следом предполагаемого преступника. Это стало важной уликой.

Криминалистическое мышление

При этом технологии не должны заменять работу юриста. Даже передовые инструменты не могут самостоятельно выстраивать логические связи между всеми обстоятельствами. Поэтому наиболее эффективен их союз с человеком: технологии помогают в работе, но принимать решения и делать выводы должен специалист.

Поэтому, считает Комаров, метод Шерлока Холмса из рассказов Артура Конан Дойла не устарел. В основе историй о знаменитом сыщике лежит формальная логика: Холмс делает выводы из обнаруженных следов и обстоятельств.

"Расследование преступлений — это ретроспективная деятельность. А без логического рефлексирования в прошлое решать задачу на основе формально-логических методов, наверное, невозможно", — говорит профессор.

В современной криминалистике это называют криминалистическим мышлением. Юрист должен не просто знать набор приемов, но и понимать, где и как применить их к конкретной правовой ситуации.

Именно этому, по словам Комарова, в первую очередь должны учить студентов. Университет не способен за несколько лет дать человеку все детали будущей профессии. Зато он может сформировать основу, которая позволит ориентироваться в ней дальше.

Преподаватель с большой буквы

В профессиональной судьбе Игоря Комарова особое место занимает Вениамин Константинович Гавло — известный ученый-криминалист, профессор, один из тех, кто стоял у истоков юридического образования на Алтае.

Игорь Комаров / Фото: amic.ru

Комаров вспоминает его с особой теплотой. Гавло был его деканом со второго курса, выпускал его из университета в 1978 году, а позднее стал научным консультантом по докторскому исследованию.

В этом году в Алтайском государственном университете вышел сборник, посвященный памяти Вениамина Константиновича Гавло. Издание включает материалы о его научном наследии и профессиональном пути.

"Вениамин Константинович Гавло — это один из любимых мною людей. В жизни таких людей встречаешь очень редко. Это штучный товар", — говорит профессор.

Он вспоминает Гавло как человека, который многое отдавал своим ученикам и коллегам:

"Он все, что имел, отдавал и ничего себе не брал, кроме того, что могло бы принести пользу окружающим. Таких людей нужно помнить не только в день их девяностолетия. Я думаю, что их нужно помнить каждый день".

Сам Комаров сегодня продолжает заниматься тем же кругом вопросов, которому посвятил десятилетия его учитель: теорией и практикой расследования, криминалистической тактикой, работой со следами и доказательствами. Но теперь к классическим методам добавляются новые виды экспертиз и интерактивные способы обучения.

Для профессора это и есть главный вызов современной высшей школы — не просто передать студентам накопленные знания, а научить их применять их новых обстоятельствах.

"Если мы успеваем за этим и наши занятия для вас интересны, значит, мы достигаем тех целей, которые ставит перед нами государство, обучая юристов", — говорит Комаров.