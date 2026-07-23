"Люди подчиняются роботам". Эксперт о том, как защитить человека в эпоху развития ИИ
Как контролировать искусственный интеллект и почему запреты сделают только хуже, выясняли в "Переговорке" на amic.ru
23 июля 2026, 13:16, ИА Амител
Современные дети спрашивают совета у нейросетей по всем вопросам: как собраться на свидание, что ответить другу. Одинокие старики в Китае скупают роботов, которые могут "поговорить" и имитируют эмоции. Топ-менеджеры предприятий обращаются к нейросетям при решении управленческих проблем. Почему такое доверие вызывает тревогу у экспертов, обсуждаем в "Переговорке" на amic.ru с директором Центра цифровой экономики МГИМО Элиной Сидоренко. Она указывает: ИИ всегда комплиментарен, но уже есть случаи покушения на жизнь человека. Эксперт рассказывает, как использовать нейросети безопасно и почему совсем непросто разработать закон об ИИ, защищающий человека. Поговорили и о защите стариков от мошенников, цифровизации бизнеса и важности закона о цифровой валюте. А еще Элина Сидоренко считает, что в России значительно снизился уровень коррупции. Неожиданно, да?
Кто в "Переговорке"
Элина Сидоренко — доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России, директор Центра цифровой экономики МГИМО, генеральный директор АНО "Белый интернет".
Выпускница Ставропольского государственного университета (ныне — Северо-Кавказский федеральный университет) 2001 г. В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 2013 г. — докторскую.
С 2013 года — профессор МГИМО МИД России, с 2017-го возглавляет Центр цифровой экономики МГИМО.
Сфера научных интересов: финансовая безопасность, цифровая экономика, антикоррупционная политика, легализация преступных доходов и финансирование терроризма.
Автор 150 научных работ, редактор и автор трех учебников: "Цифровое право", "Право цифровых активов" и "Право цифровых платформ".
01:51 Искусственный интеллект поставил российских законодателей перед сложным выбором, говорит эксперт. На финальной стадии — подписание закона об ИИ. Но, как отмечает Элина Сидоренко, проблема в том, что нет ответа на вопрос: какова цель этого закона?
04:14 О том, что сегодня "благодаря" ИИ нам не нужны даже враги. И почему англоязычный искусственный интеллект дает более полноценный и продуманный ответ, чем российский.
05:41 "Сами себе стреляем в ногу". Снова о законе об искусственном интеллекте и о том, в чем сложность его разработки.
06:36 "Показали "селедку под шубой". Зачем важно обучать ИИ российским национальным культурным ценностям.
08:20 Очень важный момент: эксперт перечисляет, какие данные нельзя ни в коем случае доверять ИИ.
10:00 "Кто автор музыки или песни, если ты написал ее с помощью нейросети?" Об авторских правах и искусственном интеллекте.
10:44 "Мы зашли в очень опасную сферу". Что такое когнитивная травма, которую может причинить ИИ ребенку (и не только)?
11:44 "ИИ всегда комплиментарен", но "уже есть прецедент, когда он покушался на жизнь человека". О тайных алгоритмах, которые могут быть "зашиты" в нейросети.
13:46 "Мы формируем ситуацию, когда человек начинает подчиняться роботам". Почему "цифровые" эксперты с тревогой относятся к китайским роботам с искусственным интеллектом, спасающим стариков от одиночества.
15:53 "Допустить минимум крови". О законе, который поможет защитить человека.
18:21 "Если вы даете кредит бабушке, которая нервничает и все время на связи с мошенником, если у вас плохо работает служба безопасности, значит, вы и несите за это ответственность". О "белом интернете", защите от мошенников и кто на самом деле должен быть признан "пострадавшим" в схеме "мошенник — бабушка — кредит в банке".
21:34 Эффективный способ защитить стариков от мошенников. Совет от эксперта.
24:03 В России сократилась коррупция, утверждает Элина Сидоренко. И рассказывает, благодаря чему это произошло.
26:25 "Украли два биткоина". Говорим о законе о цифровой валюте, чем он хорош и важен. А еще о том, почему эксперт сомневается, что он заработает в сентябре.
30:22 "Уникальная возможность переформатировать нашу историю". Почему цифровая трансформация — это хорошо для российского бизнеса и при чем тут контроль Америки?
13:27:33 23-07-2026
Для начала даётся определение ИИ?
Правовой статус?
13:55:38 23-07-2026
глаза веселые - с такими и поработать интересно, и подружить, и поконфликтовать...
14:41:01 23-07-2026
Мусик (13:55:38 23-07-2026) глаза веселые - с такими и поработать интересно, и подружить... Хитрые! Как будь то что то знает и не договаривает.
14:14:41 23-07-2026
нельзя общаться с ИИ
никак и никогда. вы не сможете противостоять этим технологиям дистанционного расплавления ваших мозгов. Это уже проявляется тысячами криминальных случаев обворовывания граждан их же руками путем воздействия на их мозги. Это только начало
любой западный ИИ это оружие против наших граждан для вербовки и террооризма
ни общаться с ним ни изучать его ни читать ни писать ему нельзя и не использовать программы если он там присутствует
14:27:14 23-07-2026
майор (14:14:41 23-07-2026) нельзя общаться с ИИникак и никогда. вы не сможете проти... майор против ИИ.
при тотальной тупости ИИ - у вас шансов нет.
14:56:06 23-07-2026
Мусик (14:27:14 23-07-2026) майор против ИИ.при тотальной тупости ИИ - у вас шансов ...
Трудно воевать с искусственном интеллектом тем, у кого нет естественного)
15:54:33 23-07-2026
Гость (14:56:06 23-07-2026) Трудно воевать с искусственном интеллектом тем, у кого н... «Самое опасное в войне — это недооценить противника и успокоиться на том, что мы сильнее».
В.И. Ленин, 2 ноября 1920 года во время выступления на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне.
18:00:07 06-08-2026
Она больше юрист чем тех специалист о ИИ
00:07:34 11-08-2026
А кто бенефициар ИИ? У любой модели есть учредитель. Вот с этого и надо начинать обучение.
10:26:39 17-08-2026
Одинокие старики в Китае скупают роботов, которые могут "поговорить" и имитируют эмоции
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моя смеялсо. верите сами то в это?