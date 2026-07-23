"Люди подчиняются роботам". Эксперт о том, как защитить человека в эпоху развития ИИ

Как контролировать искусственный интеллект и почему запреты сделают только хуже, выясняли в "Переговорке" на amic.ru

23 июля 2026, 13:16, ИА Амител

Современные дети спрашивают совета у нейросетей по всем вопросам: как собраться на свидание, что ответить другу. Одинокие старики в Китае скупают роботов, которые могут "поговорить" и имитируют эмоции. Топ-менеджеры предприятий обращаются к нейросетям при решении управленческих проблем. Почему такое доверие вызывает тревогу у экспертов, обсуждаем в "Переговорке" на amic.ru с директором Центра цифровой экономики МГИМО Элиной Сидоренко. Она указывает: ИИ всегда комплиментарен, но уже есть случаи покушения на жизнь человека. Эксперт рассказывает, как использовать нейросети безопасно и почему совсем непросто разработать закон об ИИ, защищающий человека. Поговорили и о защите стариков от мошенников, цифровизации бизнеса и важности закона о цифровой валюте. А еще Элина Сидоренко считает, что в России значительно снизился уровень коррупции. Неожиданно, да?

Кто в "Переговорке"



Элина Сидоренко — доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России, директор Центра цифровой экономики МГИМО, генеральный директор АНО "Белый интернет".

Выпускница Ставропольского государственного университета (ныне — Северо-Кавказский федеральный университет) 2001 г. В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, в 2013 г. — докторскую.

С 2013 года — профессор МГИМО МИД России, с 2017-го возглавляет Центр цифровой экономики МГИМО.

Сфера научных интересов: финансовая безопасность, цифровая экономика, антикоррупционная политика, легализация преступных доходов и финансирование терроризма.

Автор 150 научных работ, редактор и автор трех учебников: "Цифровое право", "Право цифровых активов" и "Право цифровых платформ".

01:51 Искусственный интеллект поставил российских законодателей перед сложным выбором, говорит эксперт. На финальной стадии — подписание закона об ИИ. Но, как отмечает Элина Сидоренко, проблема в том, что нет ответа на вопрос: какова цель этого закона?

04:14 О том, что сегодня "благодаря" ИИ нам не нужны даже враги. И почему англоязычный искусственный интеллект дает более полноценный и продуманный ответ, чем российский.

05:41 "Сами себе стреляем в ногу". Снова о законе об искусственном интеллекте и о том, в чем сложность его разработки.

06:36 "Показали "селедку под шубой". Зачем важно обучать ИИ российским национальным культурным ценностям.

08:20 Очень важный момент: эксперт перечисляет, какие данные нельзя ни в коем случае доверять ИИ.

10:00 "Кто автор музыки или песни, если ты написал ее с помощью нейросети?" Об авторских правах и искусственном интеллекте.

10:44 "Мы зашли в очень опасную сферу". Что такое когнитивная травма, которую может причинить ИИ ребенку (и не только)?

11:44 "ИИ всегда комплиментарен", но "уже есть прецедент, когда он покушался на жизнь человека". О тайных алгоритмах, которые могут быть "зашиты" в нейросети.

13:46 "Мы формируем ситуацию, когда человек начинает подчиняться роботам". Почему "цифровые" эксперты с тревогой относятся к китайским роботам с искусственным интеллектом, спасающим стариков от одиночества.

15:53 "Допустить минимум крови". О законе, который поможет защитить человека.

18:21 "Если вы даете кредит бабушке, которая нервничает и все время на связи с мошенником, если у вас плохо работает служба безопасности, значит, вы и несите за это ответственность". О "белом интернете", защите от мошенников и кто на самом деле должен быть признан "пострадавшим" в схеме "мошенник — бабушка — кредит в банке".

21:34 Эффективный способ защитить стариков от мошенников. Совет от эксперта.

24:03 В России сократилась коррупция, утверждает Элина Сидоренко. И рассказывает, благодаря чему это произошло.

26:25 "Украли два биткоина". Говорим о законе о цифровой валюте, чем он хорош и важен. А еще о том, почему эксперт сомневается, что он заработает в сентябре.

30:22 "Уникальная возможность переформатировать нашу историю". Почему цифровая трансформация — это хорошо для российского бизнеса и при чем тут контроль Америки?