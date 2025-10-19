В Барнауле мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме

Причиной пожара стала неосторожность при курении

19 октября 2025, 14:07, ИА Амител

В Барнауле мужчина погиб при пожаре / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Вечером 18 октября в Барнауле на улице Новосибирской произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в результате происшествия погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехали силы пожарно-спасательного подразделения: семь сотрудников МЧС, две автоцистерны и автолестница. Возгорание, площадь которого составила 5 квадратных метров, было оперативно ликвидировано. В ходе тушения пожара спасатели установили, что огнем были повреждены мебель и личные вещи. После локализации возгорания в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стала неосторожность при курении. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.