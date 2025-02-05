На Алтае печник украл у заказчика 1 млн рублей и хранил марихуану в пластиковой бутылке
Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона
05 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае 38-летнего мужчину будут судить за два преступления – кражу денег и хранение каннабиса, сообщает региональное МВД.
В конце 2024 года 75-летний житель одного из сел Панкрушихинского района нанял обвиняемого выложить печь в доме. Тот, когда хозяин жилища отсутствовал, обыскал комнаты и нашел в спальне полиэтиленовый пакет, в котором находились 1,14 млн рублей.
"228 купюр номиналом по 5 тыс. рублей обвиняемый положил в свою одежду, после чего скрылся с места происшествия и уехал в Новосибирскую область", – рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона. По месту его жительства провели обыск. Похищенных денег правоохранители не обнаружили, однако в ванной комнате нашли пластиковую бутылку с измельченной и высушенной марихуаной весом 103 грамма.
10:51:56 05-02-2025
Весёлый печник.
11:11:09 05-02-2025
Колька Смагин, любовник Ганы (10:51:56 05-02-2025) Весёлый печник. ... Для вдохновения нужно было!
11:08:17 05-02-2025
Фото пластиковой бутылки очень плохого качества - марихуану не видно.
12:25:20 05-02-2025
Гость (11:08:17 05-02-2025) Фото пластиковой бутылки очень плохого качества - марихуану ... Тебя от фото уже штырит?
12:58:16 05-02-2025
зачем в спальне хранить миллион? а не в термосе закопанном на огороде? оба придурки и хозяин и печник
обоих и наказать
13:30:12 05-02-2025
Гость (12:58:16 05-02-2025) зачем в спальне хранить миллион? а не в термосе закопанном н... Если и хранил, зачем оставлял в доме без присмотра постороннего человека. "Простота хуже воровства")))