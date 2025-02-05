На Алтае печник украл у заказчика 1 млн рублей и хранил марихуану в пластиковой бутылке

Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона

05 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Задержанный печник / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае 38-летнего мужчину будут судить за два преступления – кражу денег и хранение каннабиса, сообщает региональное МВД.

В конце 2024 года 75-летний житель одного из сел Панкрушихинского района нанял обвиняемого выложить печь в доме. Тот, когда хозяин жилища отсутствовал, обыскал комнаты и нашел в спальне полиэтиленовый пакет, в котором находились 1,14 млн рублей.

"228 купюр номиналом по 5 тыс. рублей обвиняемый положил в свою одежду, после чего скрылся с места происшествия и уехал в Новосибирскую область", – рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона. По месту его жительства провели обыск. Похищенных денег правоохранители не обнаружили, однако в ванной комнате нашли пластиковую бутылку с измельченной и высушенной марихуаной весом 103 грамма.