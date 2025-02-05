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На Алтае печник украл у заказчика 1 млн рублей и хранил марихуану в пластиковой бутылке

Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона

05 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Задержанный печник / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Задержанный печник / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае 38-летнего мужчину будут судить за два преступления – кражу денег и хранение каннабиса, сообщает региональное МВД.

В конце 2024 года 75-летний житель одного из сел Панкрушихинского района нанял обвиняемого выложить печь в доме. Тот, когда хозяин жилища отсутствовал, обыскал комнаты и нашел в спальне полиэтиленовый пакет, в котором находились 1,14 млн рублей.

"228 купюр номиналом по 5 тыс. рублей обвиняемый положил в свою одежду, после чего скрылся с места происшествия и уехал в Новосибирскую область", – рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали, когда он вернулся домой из соседнего региона. По месту его жительства провели обыск. Похищенных денег правоохранители не обнаружили, однако в ванной комнате нашли пластиковую бутылку с измельченной и высушенной марихуаной весом 103 грамма.

Алтайский край Происшествия борьба с наркотиками МВД

Комментарии 6

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Колька Смагин, любовник Ганы

10:51:56 05-02-2025

Весёлый печник.

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Гость

11:11:09 05-02-2025

Колька Смагин, любовник Ганы (10:51:56 05-02-2025) Весёлый печник. ... Для вдохновения нужно было!

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Гость

11:08:17 05-02-2025

Фото пластиковой бутылки очень плохого качества - марихуану не видно.

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Гость

12:25:20 05-02-2025

Гость (11:08:17 05-02-2025) Фото пластиковой бутылки очень плохого качества - марихуану ... Тебя от фото уже штырит?

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Гость

12:58:16 05-02-2025

зачем в спальне хранить миллион? а не в термосе закопанном на огороде? оба придурки и хозяин и печник
обоих и наказать

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Гость

13:30:12 05-02-2025

Гость (12:58:16 05-02-2025) зачем в спальне хранить миллион? а не в термосе закопанном н... Если и хранил, зачем оставлял в доме без присмотра постороннего человека. "Простота хуже воровства")))

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