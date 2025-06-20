На Алтае педофил надругался над десятилетним мальчиком и пытался его задушить

Задержанного ранее судили за изнасилования и грабежи

20 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае задержали 47-летнего жителя Тальменского района, который заманил к себе домой четвероклассника и надругался над ним, сообщает РЕН ТВ.

17 июня мужчина познакомился с ребенком на улице. Он привел его в свою квартиру, где пытался задушить, а затем надругался над ним.

"Мальчик получил тяжелые травмы внутренних органов и головы, находится в больнице", – рассказал источник телеканала.

Мужчину задержали, он дал признательные показания. До этого его судили за изнасилования и грабежи. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.