На Алтае педофил надругался над десятилетним мальчиком и пытался его задушить
Задержанного ранее судили за изнасилования и грабежи
20 июня 2025, 10:20, ИА Амител
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае задержали 47-летнего жителя Тальменского района, который заманил к себе домой четвероклассника и надругался над ним, сообщает РЕН ТВ.
17 июня мужчина познакомился с ребенком на улице. Он привел его в свою квартиру, где пытался задушить, а затем надругался над ним.
"Мальчик получил тяжелые травмы внутренних органов и головы, находится в больнице", – рассказал источник телеканала.
Мужчину задержали, он дал признательные показания. До этого его судили за изнасилования и грабежи. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
10:28:46 20-06-2025
надеюсь, что в сизо с ним все решат.
тянуть смысла нет, если только в суде не выдадут билет к фонтанчику с черным дельфином
а мальцу поправиться и все забыть.
11:33:12 20-06-2025
Гость (10:28:46 20-06-2025) надеюсь, что в сизо с ним все решат.тянуть смысла нет, е... Тоже надеюсь. Должны с ним это повторить
11:45:46 20-06-2025
Гость (10:28:46 20-06-2025) надеюсь, что в сизо с ним все решат.тянуть смысла нет, е... Как говорят, там давно уже по другому, демократия не победима, пришла и туда(
13:05:23 20-06-2025
Гость (10:28:46 20-06-2025) надеюсь, что в сизо с ним все решат.тянуть смысла нет, е... Кто решит? Такие же сидят
10:35:08 20-06-2025
Это последствия моратория на смертную казнь!
10:57:20 20-06-2025
Только ВМН - расстрел! Да простит мне Господь.
13:54:05 22-06-2025
Гость (10:57:20 20-06-2025) Только ВМН - расстрел! Да простит мне Господь. ... да не расстраивайся. все прочитавшие солидарны с тобой
10:59:08 20-06-2025
Вот нельзя выпускать на волю извращенцев от слова совсем. Отсидел - определяйте его в огороженный одиночный барак в посёлке при зоне, пусть до конца жизни дилды на токарном станке вытачивает и на людей смотрит только по телевизору.
11:17:11 20-06-2025
Псы детей кусают, педофилы насилуют убивают, садисты унижают колотят в школах. Дети вообще сегодня нормально не защищены, только на словах показуха. Хотя давно уже можно было многие проблемы решить.
11:33:07 20-06-2025
Гость (11:17:11 20-06-2025) Псы детей кусают, педофилы насилуют убивают, садисты унижают... Ага... если молодняк, например, сфотается на фоне чего-то скрепного, как-то не так, то тут же вой поднимется несусветный федерального масштаба и начнут защищать всех со страшной силой от пагубного влияния со всех телевизеров.
11:27:50 20-06-2025
Ершик для бутылок ему в помощь. Зачем таких выпускать? Или у нас уран совсем не добывают?
12:00:15 20-06-2025
на органы для нуждающихся пустили бы и все
14:04:25 20-06-2025
Ольга (12:00:15 20-06-2025) на органы для нуждающихся пустили бы и все... Какие органы, там анализы и те с глистами(
12:00:48 20-06-2025
Да как так то? Уже был судим за изнасилование, а теперь всего лишь до 20 лет??? Такие не исправляются, на пожизненное надо таких сажать, за первый же случай, и без возможности выйти раньше.
13:56:15 22-06-2025
Гость (12:00:48 20-06-2025) Да как так то? Уже был судим за изнасилование, а теперь всег... такой скот и в 65 вылезет из норы своей и сможет убить или искалечить...зачем таких вообще общество держит? в США вон есть смертная казнь. а РФ то куда смотрит? таким точно не место на Земле