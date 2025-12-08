В Барнауле рыбак накинул петлю на жену, не пускавшую его домой

На суде он клялся, что с того дня не пьет

08 декабря 2025, 17:28, ИА Амител

Веревка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Пьяный житель Барнаула пытался с помощью бельевой веревки задушить супругу, которая не пускала его домой, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Утром мужчина отправился на рыбалку, где весь день выпивал. Вечером он вернулся домой, но жена не захотела его впускать. Ей не понравилось, что муж пьян, она стала его ругать и выгонять.

«Мужчина разозлился на жену, достал из кармана бельевую веревку, которую брал с собой на рыбалку, и, накинув ее на шею супруги, стал затягивать концы, высказывая угрозы убийством», – уточняют в ведомстве.

Женщине удалось скинуть с себя петлю, выбежать из дома и вызвать полицию. Позже ее супругу выдвинули обвинение в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

На заседании рыбак раскаялся и извинился перед женой, заявил, что с того дня не пьет. Супруга сказала, что помирилась с ним, и просила закрыть дело. В итоге производство было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее жительница Алтайского края пыталась заживо сжечь своего мужа, после того как он ее несколько раз ударил. Она облила его смесью бензина и масла для бензопилы. Мужчина попал в больницу с множественными ожогами.