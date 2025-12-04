В Карелии мужчина убил жену на глазах у маленького ребенка
В семье росло двое детей
04 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
В Карелии произошла трагедия: мужчина убил свою супругу, после чего покончил с собой. Все случилось на глазах у их младшего ребенка, пишет "КарелИнформ".
Инцидент произошел вечером 2 декабря в Рабочеостровске Кемского района. По предварительным данным, местный житель в состоянии сильной ревности напал на жену с ножом и смертельно ранил ее, а затем лишил жизни и себя.
Свидетелем произошедшего оказалась их дочь. Испуганная девочка выбежала к соседям, которые, придя в дом, обнаружили супругов уже мертвыми.
В семье росло двое детей. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
00:47:21 05-12-2025
дети забудут. мы усыновили 5 летнего мальчика так он напрочь забыл все детство!! сейчас ему 23 так и думает что наш
10:28:49 05-12-2025
Гость (00:47:21 05-12-2025) дети забудут. мы усыновили 5 летнего мальчика так он напрочь...
А он тоже видел как его биологический отец зарезал его мать или у него не было в детстве таких травм?
Мне кажется это вы так думаете, потому что странно, что вашего сына не смущает отсутствие его детских фотографий и воспоминаний.
12:48:33 05-12-2025
"дети забудут" - так рассуждает только тот, кто чувствует за собой вину и включает защитный механизм от осознания болезненной правды. Аналогичный механизм срабатывает, когда при виде страшной картины, закрывают руками глаза или зажмуриваются. Проблема случилась, но мы ее не хотим осознавать и видеть, проще закрыться уговорами самого себя или руками