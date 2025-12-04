НОВОСТИПроисшествия

В Карелии мужчина убил жену на глазах у маленького ребенка

В семье росло двое детей

04 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru
Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Карелии произошла трагедия: мужчина убил свою супругу, после чего покончил с собой. Все случилось на глазах у их младшего ребенка, пишет "КарелИнформ".

Инцидент произошел вечером 2 декабря в Рабочеостровске Кемского района. По предварительным данным, местный житель в состоянии сильной ревности напал на жену с ножом и смертельно ранил ее, а затем лишил жизни и себя.

Свидетелем произошедшего оказалась их дочь. Испуганная девочка выбежала к соседям, которые, придя в дом, обнаружили супругов уже мертвыми.

В семье росло двое детей. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 16-летний подросток может угодить в тюрьму за убийство собственной бабушки. Несовершеннолетний приехал к ней в гости и зарезал ее.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Екатеринбурга убила двоих детей и покончила с собой

По словам матери погибшей, женщина страдала от депрессии
НОВОСТИПроисшествия

Россия дети полиция

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

00:47:21 05-12-2025

дети забудут. мы усыновили 5 летнего мальчика так он напрочь забыл все детство!! сейчас ему 23 так и думает что наш

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:49 05-12-2025

Гость (00:47:21 05-12-2025) дети забудут. мы усыновили 5 летнего мальчика так он напрочь...
А он тоже видел как его биологический отец зарезал его мать или у него не было в детстве таких травм?
Мне кажется это вы так думаете, потому что странно, что вашего сына не смущает отсутствие его детских фотографий и воспоминаний.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:33 05-12-2025

Гость (00:47:21 05-12-2025) дети забудут. мы усыновили 5 летнего мальчика так он напрочь... "дети забудут" - так рассуждает только тот, кто чувствует за собой вину и включает защитный механизм от осознания болезненной правды. Аналогичный механизм срабатывает, когда при виде страшной картины, закрывают руками глаза или зажмуриваются. Проблема случилась, но мы ее не хотим осознавать и видеть, проще закрыться уговорами самого себя или руками

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров