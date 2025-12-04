В Карелии мужчина убил жену на глазах у маленького ребенка

В семье росло двое детей

04 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Складной нож в руке / Фото: amic.ru

В Карелии произошла трагедия: мужчина убил свою супругу, после чего покончил с собой. Все случилось на глазах у их младшего ребенка, пишет "КарелИнформ".

Инцидент произошел вечером 2 декабря в Рабочеостровске Кемского района. По предварительным данным, местный житель в состоянии сильной ревности напал на жену с ножом и смертельно ранил ее, а затем лишил жизни и себя.

Свидетелем произошедшего оказалась их дочь. Испуганная девочка выбежала к соседям, которые, придя в дом, обнаружили супругов уже мертвыми.

В семье росло двое детей. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

