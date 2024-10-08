На Алтае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям
В крае снизились сразу верхняя и нижняя границы "зарплатной вилки" для педагогов
08 октября 2024, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае и Республике Алтай предлагают наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"В Алтайском крае рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей в январе – сентябре 2023 года составил от 27 793 до 52 000 рублей, а в январе – сентябре 2024 года – от 25 436 до 45 977 рублей", – говорится в исследовании.
Таким образом, Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где за год снизились сразу верхний и нижний пределы в диапазоне предлагаемых зарплат учителям.
В Республике Алтай снизился лишь верхний предел – с 53 405 рублей до 34 741, но вырос нижний – с 22 916 до 26 939 рублей.
Наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат составил от 34 483 до 63 218 рублей (год назад – от 30 000 до 57 471 рубля).
Совсем немного отстает по верхней границе "зарплатной вилки" Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 – 57 471 рубль). За год предлагаемые зарплаты учителям в этих регионах также выросли.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на 72-м месте по уровню предлагаемых педагогам зарплат.
10:39:02 08-10-2024
этак они сами скоро приплачивать ученикам будут.
11:00:03 08-10-2024
25436 руб - это на ставку ДО вычета налогов. Реально - еще меньше. А коммуналка за двухкомнатную хрущебу зимой будет в районе 8 тысяч на одного, если с семьей - то и вся десятка выйдет. Про цены на банальные продукты я уже молчу - даже пресловутые макарошки стоят как крыло от самолета, о мясе с такой зряплатой вообще можно забыть.
11:29:14 08-10-2024
Инфляция больше 20%, зарплата -10%. В классах сейчас 32-35 человек, через пару лет будет за 80. Верной дорогой идём.
11:46:02 08-10-2024
ну губернатор же сказал что "нам тут умные не нужны........"
11:59:12 08-10-2024
у учителей как и везде, кто хочет зарабатывать - зарабатывает хорошо, а кто ноет, тому 25 тыс
12:08:01 08-10-2024
Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на сайте комитета по образованию и прям "такие большие зп указаны", что не знаешь то ли смеяться,то ли плакать. Директора школ и вышестоящее их руководство совсем охамели, других слов - нет. Дворник, уборщица, учитель -МРОТ и чуть более, разница в несколько тысяч. Не принижаю труд дворников и уборщиц, за детишками нашими убирать и убирать, но не они ли сами принизили труд учителя... Томенко, который повысил зп бюджетникам с 1 октября на 5,1% , т.е повысятся оклады было 7118 станет 7481 - ни в чем себе не отказывайте.
14:15:48 08-10-2024
Гость (12:08:01 08-10-2024) Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на... Конкретно каким бюджетникам повысил зарплату с октября? Бюджетник, никаких уведомлений допсоглашений не подписывала. В каких-нибудь селах?
16:50:03 08-10-2024
Гость (12:08:01 08-10-2024) Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на... Так было сказано, что еще в сентябре повысят ВСЕМ бюджетникам на 10 %. И где это повышение?
17:33:11 08-10-2024
Гость (16:50:03 08-10-2024) Так было сказано, что еще в сентябре повысят ВСЕМ бюджетника... В СМИ края написано - всем бюджетникам на 18%
12:21:56 08-10-2024
Верным путём идёт наша страна с таким руководством! Как там Путин сказал: сыт, пьян и нос в такбаке. Такие люди нам нужны. А умными людьми управлять тяжело. Вот и направлена вся политика в образовании - на его окончательный развал. Техничка уже получает наравне с учителем. Только у технички ответственности за детей никакой!!!
12:46:27 08-10-2024
И как учителя будут ипотеку платить?
13:38:15 08-10-2024
Отличился Алтайский край.......
14:01:47 08-10-2024
Попробовали бы сами на эту зарплату пожить в министерстве образования и в думе
15:12:15 08-10-2024
Гость (11:59:12 08-10-2024) у учителей как и везде, кто хочет зарабатывать - зарабатывае... А ты попробуй с современными дебилами и их дебильными родителями поработать!!! Попроверять тетради, понаписать кучу планов и отчётов т. д. и т. п.! Это тебе не в офисе на компе кнопочки нажимать и по телефону трвндеть!! (
16:19:06 08-10-2024
Да не нужны нам граммотные и образованные специалисты, они много думают и часто не в нужную сторону
17:09:24 08-10-2024
Гость (15:12:15 08-10-2024) А ты попробуй с современными дебилами и их дебильными родите... Так не работайте с дебилами. Иди в офис кнопки тыкай! А вот таким учителям, которые детей и их родителей дебилами называют надо не 25 тысяч платить, а на исправительные работы отправлять....в офис...
17:37:04 08-10-2024
Гость (17:09:24 08-10-2024) Так не работайте с дебилами. Иди в офис кнопки тыкай! А вот ... Речь о том, что работа учителя очень сложная, это живые дети. Это ответственность и внимание. Разве можно приравнивать человека, сидящего один на один с компьютером и учителя, где в классе от 32 человек... Сами подумайте. А при нынешнем воспитании детей(его отсутствии), да нету всех семьи хорошие и внимательные, увы, есть и мамы одиночки. Труд педагога должен цениться высоко.
17:11:13 08-10-2024
Это всего лишь данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В реальности заработные платы другие.
18:06:07 08-10-2024
Ни чё ни чё...
Уже поговаривают, что мол долго учимся в школах...! Надо как-то это менять!...
Ждём нововведений в образовании!...