На Алтае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям

В крае снизились сразу верхняя и нижняя границы "зарплатной вилки" для педагогов

08 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Педагог на уроке / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае и Республике Алтай предлагают наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"В Алтайском крае рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей в январе – сентябре 2023 года составил от 27 793 до 52 000 рублей, а в январе – сентябре 2024 года – от 25 436 до 45 977 рублей", – говорится в исследовании.

Таким образом, Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где за год снизились сразу верхний и нижний пределы в диапазоне предлагаемых зарплат учителям.

В Республике Алтай снизился лишь верхний предел – с 53 405 рублей до 34 741, но вырос нижний – с 22 916 до 26 939 рублей.

Наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат составил от 34 483 до 63 218 рублей (год назад – от 30 000 до 57 471 рубля).

Совсем немного отстает по верхней границе "зарплатной вилки" Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 – 57 471 рубль). За год предлагаемые зарплаты учителям в этих регионах также выросли.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на 72-м месте по уровню предлагаемых педагогам зарплат.