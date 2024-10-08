НОВОСТИОбщество

На Алтае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям

В крае снизились сразу верхняя и нижняя границы "зарплатной вилки" для педагогов

08 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Педагог на уроке / Фото: unsplash.com
Педагог на уроке / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае и Республике Алтай предлагают наиболее низкие зарплаты среди регионов Сибири, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"В Алтайском крае рыночный диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для учителей и преподавателей в январе – сентябре 2023 года составил от 27 793 до 52 000 рублей, а в январе – сентябре 2024 года – от 25 436 до 45 977 рублей", – говорится в исследовании.

Таким образом, Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где за год снизились сразу верхний и нижний пределы в диапазоне предлагаемых зарплат учителям.

В Республике Алтай снизился лишь верхний предел – с 53 405 рублей до 34 741, но вырос нижний – с 22 916 до 26 939 рублей.  

Наиболее высокие зарплаты учителям и преподавателям в этом году в СФО готовы платить в Новосибирской области: рыночный диапазон предлагаемых зарплат составил от 34 483 до 63 218 рублей (год назад – от 30 000 до 57 471 рубля).

Совсем немного отстает по верхней границе "зарплатной вилки" Красноярский край (34 483 60 000 рублей), замыкает первую тройку Иркутская область (34 483 57 471 рубль). За год предлагаемые зарплаты учителям в этих регионах также выросли.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на 72-м месте по уровню предлагаемых педагогам зарплат.

Школьный класс / Фото: unsplahs.com

В каких регионах Сибири педагоги получают самые низкие и высокие зарплаты?

Разница в зарплатах преподавателей в зависимости от региона составляет 11 тысяч рублей
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Статистика зарплаты Республика Алтай Учителя

Комментарии 19

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Мусик

10:39:02 08-10-2024

этак они сами скоро приплачивать ученикам будут.

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Гость

11:00:03 08-10-2024

25436 руб - это на ставку ДО вычета налогов. Реально - еще меньше. А коммуналка за двухкомнатную хрущебу зимой будет в районе 8 тысяч на одного, если с семьей - то и вся десятка выйдет. Про цены на банальные продукты я уже молчу - даже пресловутые макарошки стоят как крыло от самолета, о мясе с такой зряплатой вообще можно забыть.

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Роман

11:29:14 08-10-2024

Инфляция больше 20%, зарплата -10%. В классах сейчас 32-35 человек, через пару лет будет за 80. Верной дорогой идём.

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!

11:46:02 08-10-2024

ну губернатор же сказал что "нам тут умные не нужны........"

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Гость

11:59:12 08-10-2024

у учителей как и везде, кто хочет зарабатывать - зарабатывает хорошо, а кто ноет, тому 25 тыс

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Гость

12:08:01 08-10-2024

Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на сайте комитета по образованию и прям "такие большие зп указаны", что не знаешь то ли смеяться,то ли плакать. Директора школ и вышестоящее их руководство совсем охамели, других слов - нет. Дворник, уборщица, учитель -МРОТ и чуть более, разница в несколько тысяч. Не принижаю труд дворников и уборщиц, за детишками нашими убирать и убирать, но не они ли сами принизили труд учителя... Томенко, который повысил зп бюджетникам с 1 октября на 5,1% , т.е повысятся оклады было 7118 станет 7481 - ни в чем себе не отказывайте.

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Гость

14:15:48 08-10-2024

Гость (12:08:01 08-10-2024) Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на... Конкретно каким бюджетникам повысил зарплату с октября? Бюджетник, никаких уведомлений допсоглашений не подписывала. В каких-нибудь селах?

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Гость

16:50:03 08-10-2024

Гость (12:08:01 08-10-2024) Открываем сайт федеральный Работа в России (трудвсем) или на... Так было сказано, что еще в сентябре повысят ВСЕМ бюджетникам на 10 %. И где это повышение?

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Гость

17:33:11 08-10-2024

Гость (16:50:03 08-10-2024) Так было сказано, что еще в сентябре повысят ВСЕМ бюджетника... В СМИ края написано - всем бюджетникам на 18%

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Гость

12:21:56 08-10-2024

Верным путём идёт наша страна с таким руководством! Как там Путин сказал: сыт, пьян и нос в такбаке. Такие люди нам нужны. А умными людьми управлять тяжело. Вот и направлена вся политика в образовании - на его окончательный развал. Техничка уже получает наравне с учителем. Только у технички ответственности за детей никакой!!!

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Гость

12:46:27 08-10-2024

И как учителя будут ипотеку платить?

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Гость

13:38:15 08-10-2024

Отличился Алтайский край.......

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Иван

14:01:47 08-10-2024

Попробовали бы сами на эту зарплату пожить в министерстве образования и в думе

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Гость

15:12:15 08-10-2024

Гость (11:59:12 08-10-2024) у учителей как и везде, кто хочет зарабатывать - зарабатывае... А ты попробуй с современными дебилами и их дебильными родителями поработать!!! Попроверять тетради, понаписать кучу планов и отчётов т. д. и т. п.! Это тебе не в офисе на компе кнопочки нажимать и по телефону трвндеть!! (

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Гость

16:19:06 08-10-2024

Да не нужны нам граммотные и образованные специалисты, они много думают и часто не в нужную сторону

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Гость

17:09:24 08-10-2024

Гость (15:12:15 08-10-2024) А ты попробуй с современными дебилами и их дебильными родите... Так не работайте с дебилами. Иди в офис кнопки тыкай! А вот таким учителям, которые детей и их родителей дебилами называют надо не 25 тысяч платить, а на исправительные работы отправлять....в офис...

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Гость

17:37:04 08-10-2024

Гость (17:09:24 08-10-2024) Так не работайте с дебилами. Иди в офис кнопки тыкай! А вот ... Речь о том, что работа учителя очень сложная, это живые дети. Это ответственность и внимание. Разве можно приравнивать человека, сидящего один на один с компьютером и учителя, где в классе от 32 человек... Сами подумайте. А при нынешнем воспитании детей(его отсутствии), да нету всех семьи хорошие и внимательные, увы, есть и мамы одиночки. Труд педагога должен цениться высоко.

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Гость

17:11:13 08-10-2024

Это всего лишь данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В реальности заработные платы другие.

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Гость

18:06:07 08-10-2024

Ни чё ни чё...
Уже поговаривают, что мол долго учимся в школах...! Надо как-то это менять!...
Ждём нововведений в образовании!...

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