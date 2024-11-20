НОВОСТИПроисшествия

На Алтае женщина оскорбила коллегу в WhatsApp и попала под суд

Она выставила статус и отправила злобное голосовое сообщение

20 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com
Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

Жительница Третьяковского района выставила в WhatsApp статус, в котором негативно высказалась о своей коллеге по работе, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Позже она прислала злобное сообщение в беседу, состоящую из 14 участников. В нем она оскорбляла коллегу, используя нецензурную брань", – рассказали в ведомстве.

Женщину обвинили по статье "оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

Мировой судья назначил виновной административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.

Алтайский край Происшествия суд интернет

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:29:35 20-11-2024

попала под суд --- хорошая новость. Даже удивитительно, что суд этим занялся

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:53 20-11-2024

Гость (09:29:35 20-11-2024) попала под суд --- хорошая новость. Даже удивитительно, что ... ну не ильтяковым же суду заниматься

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:07 20-11-2024

Лучше бы хамское отношение врачей, различных служащих к народу пресекали!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:43 20-11-2024

Попала под суд
Гражданский брак
Забрал заявление из полиции
Так говорят бабки на скамейке около подъезда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:40 20-11-2024

Гость (13:01:43 20-11-2024) Попала под суд Гражданский бракЗабрал заявление из п... то есть оскорбился сожитель, он же коллега?)))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров