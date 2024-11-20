На Алтае женщина оскорбила коллегу в WhatsApp и попала под суд
Она выставила статус и отправила злобное голосовое сообщение
20 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Жительница Третьяковского района выставила в WhatsApp статус, в котором негативно высказалась о своей коллеге по работе, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
"Позже она прислала злобное сообщение в беседу, состоящую из 14 участников. В нем она оскорбляла коллегу, используя нецензурную брань", – рассказали в ведомстве.
Женщину обвинили по статье "оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".
Мировой судья назначил виновной административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.
09:29:35 20-11-2024
попала под суд --- хорошая новость. Даже удивитительно, что суд этим занялся
13:36:53 20-11-2024
Гость (09:29:35 20-11-2024) попала под суд --- хорошая новость. Даже удивитительно, что ... ну не ильтяковым же суду заниматься
11:37:07 20-11-2024
Лучше бы хамское отношение врачей, различных служащих к народу пресекали!
13:01:43 20-11-2024
Попала под суд
Гражданский брак
Забрал заявление из полиции
Так говорят бабки на скамейке около подъезда.
13:19:40 20-11-2024
Гость (13:01:43 20-11-2024) Попала под суд Гражданский бракЗабрал заявление из п... то есть оскорбился сожитель, он же коллега?)))