На Алтае женщина оскорбила коллегу в WhatsApp и попала под суд

Она выставила статус и отправила злобное голосовое сообщение

20 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

Жительница Третьяковского района выставила в WhatsApp статус, в котором негативно высказалась о своей коллеге по работе, сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"Позже она прислала злобное сообщение в беседу, состоящую из 14 участников. В нем она оскорбляла коллегу, используя нецензурную брань", – рассказали в ведомстве.

Женщину обвинили по статье "оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

Мировой судья назначил виновной административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.