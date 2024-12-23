На маркетплейсах хотят ввести проверку возраста через "Госуслуги"

Дети могут наткнуться на изображения, нарушающие законодательство, считают в кабмине

23 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей товаров для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем письме Шейкин подчеркнул, что текущий подход к модерации разделов 18+ на маркетплейсах недостаточен. Сейчас доступ предоставляется через простое подтверждение возраста, что, по мнению сенатора, не защищает детей от просмотра неподобающего контента.

Он отметил, что родители все чаще беспокоятся о том, что дети могут наткнуться на материалы и товары интимного характера, включая изображения, нарушающие законодательство.

"Проблема выходит за рамки морали – это вопрос безопасности и защиты детей от информации, которая может нанести серьезный психологический вред", – подчеркнул Шейкин.

Сенатор предложил использовать "Госуслуги" как надежный инструмент подтверждения возраста.