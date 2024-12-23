НОВОСТИОбщество

На маркетплейсах хотят ввести проверку возраста через "Госуслуги"

Дети могут наткнуться на изображения, нарушающие законодательство, считают в кабмине

23 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com
Телефон, соцсети / Фото: pxhere.com

Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал "Госуслуги" перед демонстрацией и продажей товаров для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем письме Шейкин подчеркнул, что текущий подход к модерации разделов 18+ на маркетплейсах недостаточен. Сейчас доступ предоставляется через простое подтверждение возраста, что, по мнению сенатора, не защищает детей от просмотра неподобающего контента.

Он отметил, что родители все чаще беспокоятся о том, что дети могут наткнуться на материалы и товары интимного характера, включая изображения, нарушающие законодательство.

"Проблема выходит за рамки морали – это вопрос безопасности и защиты детей от информации, которая может нанести серьезный психологический вред", – подчеркнул Шейкин.

Сенатор предложил использовать "Госуслуги" как надежный инструмент подтверждения возраста.

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Комментарии 5

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Гость

12:17:12 23-12-2024

А как цыганям быть (гражданам РФ)?
Они в 13 уже женятся.

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Гость

13:14:31 23-12-2024

А зачем тогда было распространять всякую фигню про проверку паспортных данных на сотовые номера от сотовых же операторов? Не знаете, как уже продвигать госуслуги?

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Гость

14:16:34 23-12-2024

Ищите видео: Озон и Вайлдбериз кинут всех, как Амазон кинул американцев.
Короче, всё это создавалось для монополизации всех рынков!...

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Гость

14:35:26 23-12-2024

неверный подход
есть приборы которые по параметрам сетчатки глаза точно определяют возраст. Достаточно веб камеру иметь

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Гость

17:22:26 23-12-2024

Мда, как же дети до этого законопроекта пользовались и пользуются маркетплейсами и видели картинки не те. Много ли из них получили серьёзный психологический вред? А реклама откровенная на тв или откровенные сцены, распитие спиртных напитков в русских фильмах с 6+, 12+ пометкой, между прочим, не вредит их псих.здоровью?

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