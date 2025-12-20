НОВОСТИОбщество

На открытие елки в Барнауле нельзя будет пронести стеклянные бутылки

За этим будут следить сотрудники правопорядка, осуществляя досмотр

20 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Местные жители голосуют за место размещения главной новогодней елки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Администрация Барнаула рассказала о проведении праздничного открытия главной городской елки на площади Свободы 26 декабря в 17:00. В целях безопасности пронос напитков в стеклянной бутылке на территорию мероприятия будет запрещен.

Гостей ожидает яркая новогодняя шоу-программа "Здравствуй, новый год" с участием лучших творческих коллективов города и артистов Алтайского государственного музыкального театра.

В день открытия елки на площади установят металлодетекторы, а также будут проводиться необходимые меры контроля и досмотра для обеспечения общественного порядка. Пронос напитков в стеклянной таре в новогодний городок будет строго воспрещен.

Одновременно с центральным мероприятием открытие елок состоится во всех районах города, а также в парке культуры и отдыха "Центральный" и на пригородных территориях.

В период с 2 по 11 января на площади Свободы запланированы разнообразные культурные и развлекательные мероприятия. В парке "Центральный" пройдут интерактивные новогодние программы. Всего в городе в эти дни состоится более 150 праздничных событий.

Барнаул Новый год
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:42:46 20-12-2025

Уже ничего нельзя. Сами ходите тогда на свою ёлку.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:58 20-12-2025

Чтобы пройти не ёлку, необходим досмотр? Пусть сами себя осматривают, во всех местах!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:33 21-12-2025

Пластик - вперёд, ура товарищи! Стекло - это мусор, может статистику испортить..

  -15 Нравится
Ответить
