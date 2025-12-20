На открытие елки в Барнауле нельзя будет пронести стеклянные бутылки

За этим будут следить сотрудники правопорядка, осуществляя досмотр

Администрация Барнаула рассказала о проведении праздничного открытия главной городской елки на площади Свободы 26 декабря в 17:00. В целях безопасности пронос напитков в стеклянной бутылке на территорию мероприятия будет запрещен.

Гостей ожидает яркая новогодняя шоу-программа "Здравствуй, новый год" с участием лучших творческих коллективов города и артистов Алтайского государственного музыкального театра.

В день открытия елки на площади установят металлодетекторы, а также будут проводиться необходимые меры контроля и досмотра для обеспечения общественного порядка. Пронос напитков в стеклянной таре в новогодний городок будет строго воспрещен.

Одновременно с центральным мероприятием открытие елок состоится во всех районах города, а также в парке культуры и отдыха "Центральный" и на пригородных территориях.

В период с 2 по 11 января на площади Свободы запланированы разнообразные культурные и развлекательные мероприятия. В парке "Центральный" пройдут интерактивные новогодние программы. Всего в городе в эти дни состоится более 150 праздничных событий.