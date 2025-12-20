НОВОСТИОбщество

Горки и снежные фигуры. Как украшают площадь Свободы в Барнауле к Новому году

Открытие главной городской елки состоится 26 декабря

20 декабря 2025, 07:50, ИА Амител

Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по обустройству главного новогоднего городка. На площади Свободы кипит работа, чтобы к официальному открытию 26 декабря жители и гости города смогли окунуться в атмосферу праздника. Главная 32-метровая ель уже возвышается над площадью, рабочие активно украшают ее новыми игрушками. На площади потихоньку появляются многочисленные светодиодные композиции. Судя по масштабу уже установленных элементов, в этом году городок будет поражать яркостью и обилием света. Помимо световых инсталляций, на площадке ведутся работы по созданию традиционных зимних развлечений: уже монтируются две деревянные горки, которые, несомненно, станут популярным местом для катания.

Кроме того, на территории городка, очевидно, готовятся две большие снежные фигуры. Гора снега и две прямоугольные заготовки расположились прямо в середине площади.

Все работы должны быть завершены в течение недели. В пятницу, 26 декабря, на площади Свободы состоится торжественное открытие главной городской елки, которое даст официальный старт череде новогодних праздников в Барнауле.
 

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:12:59 20-12-2025

Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:55 20-12-2025

Гость (08:12:59 20-12-2025) Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке... и будки какие-то понаставили

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:02 20-12-2025

Гость (08:42:55 20-12-2025) и будки какие-то понаставили... это туалеты

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:21:26 20-12-2025

Гость (08:12:59 20-12-2025) Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке... Пиза. Город такой.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:03 20-12-2025

Чудный город. С одной проезжей части дороги перенесли на другую проезжую часть. Нормального места-то в городе нет, чтобы не на дороге это сооружение, именуемое "ёлкой" ставить.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:28 20-12-2025

Уже ставили там ёлку лет 10 назад. Так туда вообще никто не ходил это ещё там старый базар живой был. А щас для кого делают?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:40 20-12-2025

Гость (10:27:28 20-12-2025) Уже ставили там ёлку лет 10 назад. Так туда вообще никто не ... Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:32 20-12-2025

Гость (10:44:40 20-12-2025) Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад. ... С 2012 на 2013 ставили.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:48 20-12-2025

Гость (10:44:40 20-12-2025) Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад. ... Ставили, но не десять лет назад, а чуть поболе. Был маленький загон, куда страшно было с ребенком зайти. Сходили один раз, посмотрели и ушли.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:04 20-12-2025

Предлагаю обязать указывать для таких "ершиков" - Ёлка-имитация.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:31 20-12-2025

Как все убого... Но для поселка городского типа сойдет!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:05 20-12-2025

Гость (14:26:31 20-12-2025) Как все убого... Но для поселка городского типа сойдет!... Вы что не видите 24,5 млн рублей в фигурах, горке и украшениях?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:45 21-12-2025

Ёлку там действительно ставили и она там никому не вкатила,надо ставить на Сахаров и все было бы окей,пробок бы больше не стало,зато деревенские ребятишки бы её увидели и порадовались

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:05 22-12-2025

Пробка на Красноармейском знатная вечером собирается
А может быть елку в парк перенести, и всем хорошо будет??

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:36 22-12-2025

горки ниачом
вот были горки в советское время
у дворца спорта и на октября
а на березке какая горка была всегда?

  0 Нравится
Ответить
