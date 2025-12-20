Горки и снежные фигуры. Как украшают площадь Свободы в Барнауле к Новому году
Открытие главной городской елки состоится 26 декабря
20 декабря 2025, 07:50, ИА Амител
В Барнауле продолжаются работы по обустройству главного новогоднего городка. На площади Свободы кипит работа, чтобы к официальному открытию 26 декабря жители и гости города смогли окунуться в атмосферу праздника. Главная 32-метровая ель уже возвышается над площадью, рабочие активно украшают ее новыми игрушками. На площади потихоньку появляются многочисленные светодиодные композиции. Судя по масштабу уже установленных элементов, в этом году городок будет поражать яркостью и обилием света. Помимо световых инсталляций, на площадке ведутся работы по созданию традиционных зимних развлечений: уже монтируются две деревянные горки, которые, несомненно, станут популярным местом для катания.
Кроме того, на территории городка, очевидно, готовятся две большие снежные фигуры. Гора снега и две прямоугольные заготовки расположились прямо в середине площади.
Все работы должны быть завершены в течение недели. В пятницу, 26 декабря, на площади Свободы состоится торжественное открытие главной городской елки, которое даст официальный старт череде новогодних праздников в Барнауле.
08:12:59 20-12-2025
Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке
08:42:55 20-12-2025
Гость (08:12:59 20-12-2025) Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке... и будки какие-то понаставили
13:15:02 20-12-2025
Гость (08:42:55 20-12-2025) и будки какие-то понаставили... это туалеты
09:21:26 20-12-2025
Гость (08:12:59 20-12-2025) Ёршик как то боком стоит на заглавной фотке... Пиза. Город такой.
09:53:03 20-12-2025
Чудный город. С одной проезжей части дороги перенесли на другую проезжую часть. Нормального места-то в городе нет, чтобы не на дороге это сооружение, именуемое "ёлкой" ставить.
10:27:28 20-12-2025
Уже ставили там ёлку лет 10 назад. Так туда вообще никто не ходил это ещё там старый базар живой был. А щас для кого делают?
10:44:40 20-12-2025
Гость (10:27:28 20-12-2025) Уже ставили там ёлку лет 10 назад. Так туда вообще никто не ... Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад.
11:15:32 20-12-2025
Гость (10:44:40 20-12-2025) Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад. ... С 2012 на 2013 ставили.
11:58:48 20-12-2025
Гость (10:44:40 20-12-2025) Не ври. Не ставили елку там 10 лет назад. ... Ставили, но не десять лет назад, а чуть поболе. Был маленький загон, куда страшно было с ребенком зайти. Сходили один раз, посмотрели и ушли.
14:08:04 20-12-2025
Предлагаю обязать указывать для таких "ершиков" - Ёлка-имитация.
14:26:31 20-12-2025
Как все убого... Но для поселка городского типа сойдет!
17:50:05 20-12-2025
Гость (14:26:31 20-12-2025) Как все убого... Но для поселка городского типа сойдет!... Вы что не видите 24,5 млн рублей в фигурах, горке и украшениях?
12:15:45 21-12-2025
Ёлку там действительно ставили и она там никому не вкатила,надо ставить на Сахаров и все было бы окей,пробок бы больше не стало,зато деревенские ребятишки бы её увидели и порадовались
10:10:05 22-12-2025
Пробка на Красноармейском знатная вечером собирается
А может быть елку в парк перенести, и всем хорошо будет??
16:10:36 22-12-2025
горки ниачом
вот были горки в советское время
у дворца спорта и на октября
а на березке какая горка была всегда?