Горки и снежные фигуры. Как украшают площадь Свободы в Барнауле к Новому году

Открытие главной городской елки состоится 26 декабря

20 декабря 2025, 07:50, ИА Амител

Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru

В Барнауле продолжаются работы по обустройству главного новогоднего городка. На площади Свободы кипит работа, чтобы к официальному открытию 26 декабря жители и гости города смогли окунуться в атмосферу праздника. Главная 32-метровая ель уже возвышается над площадью, рабочие активно украшают ее новыми игрушками. На площади потихоньку появляются многочисленные светодиодные композиции. Судя по масштабу уже установленных элементов, в этом году городок будет поражать яркостью и обилием света. Помимо световых инсталляций, на площадке ведутся работы по созданию традиционных зимних развлечений: уже монтируются две деревянные горки, которые, несомненно, станут популярным местом для катания.

Кроме того, на территории городка, очевидно, готовятся две большие снежные фигуры. Гора снега и две прямоугольные заготовки расположились прямо в середине площади.

Все работы должны быть завершены в течение недели. В пятницу, 26 декабря, на площади Свободы состоится торжественное открытие главной городской елки, которое даст официальный старт череде новогодних праздников в Барнауле.

