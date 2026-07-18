НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае в озере утонул мужчина

Очевидцы достали тело из воды

18 июля 2026, 10:39, ИА Амител

Знак "Купаться запрещено" / Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю
Знак "Купаться запрещено" / Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю

В Волчихинском районе Алтайского края в озере Малом Пресном утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Предварительно установлено, что он отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Тело извлекли из воды очевидцы. Реанимационные действия результатов не дали.

В МЧС по Алтайскому краю напомнили, что категорически запрещается:

  • купаться в необследованных водоемах и в местах с запрещающими аншлагами;
  • купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • прыгать в воду с неприспособленных сооружений;
  • плавать на досках, бревнах, надувных матрасах и автомобильных камерах.
Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае в пруду утонул мужчина, отдыхавший на несанкционированном пляже

Очевидцы вытащили его из водоема и попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край Происшествия
       

Комментарии 1

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Гость

18:02:36 18-07-2026

снова пьяные и настолько, что та компания даже не заметила потери

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