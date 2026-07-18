В Алтайском крае в озере утонул мужчина

Очевидцы достали тело из воды

18 июля 2026, 10:39, ИА Амител

Знак "Купаться запрещено" / Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю

В Волчихинском районе Алтайского края в озере Малом Пресном утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Предварительно установлено, что он отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Тело извлекли из воды очевидцы. Реанимационные действия результатов не дали.

В МЧС по Алтайскому краю напомнили, что категорически запрещается: