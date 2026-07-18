В Алтайском крае в озере утонул мужчина
Очевидцы достали тело из воды
18 июля 2026, 10:39, ИА Амител
Знак "Купаться запрещено" / Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю
В Волчихинском районе Алтайского края в озере Малом Пресном утонул мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Предварительно установлено, что он отдыхал в компании на берегу и решил искупаться. Тело извлекли из воды очевидцы. Реанимационные действия результатов не дали.
В МЧС по Алтайскому краю напомнили, что категорически запрещается:
- купаться в необследованных водоемах и в местах с запрещающими аншлагами;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с неприспособленных сооружений;
- плавать на досках, бревнах, надувных матрасах и автомобильных камерах.
18:02:36 18-07-2026
снова пьяные и настолько, что та компания даже не заметила потери