На стыке эпох. Ресторан планируют построить на месте заброшенного здания в центре Барнаула

Объект появится в гуще исторической застройки

04 августа 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ресторана на ул. Льва Толстого, 13 / Фото: "Мастерская Золотова"

На месте заброшенного административного здания советской постройки по адресу ул. Льва Толстого, 13, появится новый двухэтажный ресторан. Проект архитектора Владимира Золотова уже прошел градсовет. Концепция предполагает запуск формата "еда навынос" с последующим открытием полноценного заведения. Внешний облик объекта будет перекликаться с исторической архитектурой района.

Среди памятников

Здание появится в окружении двух-четырехэтажных строений. Рядом находится объект культурного наследия (ул. Льва Толстого, 15) — здание Богородице-Одигитриевской церкви. Его возвели в 1899 году, при пожаре в 1917-м здание сильно пострадало, но было восстановлено. В 2013–2014 годах объект подвергся масштабной реконструкции: восстановили первоначальный облик, полностью заменили кровлю, оконные перекрытия и балки, прорубили дверь по центру парадной стены.

Отчасти этот объект повлиял на стиль спроектированного ресторана. Также на ул. Льва Толстого, 13а, находится здание, обшитое сайдингом. До этой "реставрации" оно выглядело более достойно, отметил Владимир Золотов.

«Мы подняли архивы, как выглядел этот объект, и буквально до 2018 года оно было в очень хорошем состоянии, с архитектурными деталями, штукатуркой. То есть тот фасад, в принципе, остался, и в дальнейшем этот комплекс может развиваться в более интересном каком-то ключе», — сказал архитектор.

На участке, где спроектировали ресторан, сейчас находится одноэтажное административное здание, которое снесут, и одноэтажный гараж площадью 141 квадратный метр. Он расположен в дальней части участка и будет сохранен.

Существующее здание на ул. Льва Толстого, 13 / Фото: "Мастерская Золотова"

Общая площадь проектируемого ресторана — 805 квадратных метров. Предполагается 88 посадочных мест, исходя из этого числа предусмотрено 23 парковочных места.

Кровля объекта сложной формы, чердачного пространства нет: оно используется для интерьера. Фасады здания предлагают отделать кирпичом нейтральных оттенков — белого и зеленого. Цоколь будет серым. Во втором варианте внешней отделки зеленый кирпич заменили красным.

"Это же красота"

Для фасадов ресторана выбрали качественный материал, заметили члены градсовета. Однако они усомнились в том, что заказчик сможет найти на рынке кирпич благородного светло-зеленого оттенка.

«Было сказано про "чудесное" здание из сайдинга, которое диссонирует с культурным наследием. Этот объект будет выполнен из клинкерного кирпича зеленого цвета, с расшивкой из белого цемента. Это же красота. Ну если это будет силикатный кирпич, покрашенный в зеленый цвет, лучше так не делать. Если говорите, что будете делать из керамического кирпича, значит, надо из него и делать», — отметил член градсовета Евгений Носенко.

По мнению архитектора, руководителя мастерской "Классика" Александра Деринга, кирпич можно заменить штукатуркой с последующей покраской в нужный цвет. В этом случае объект не потеряет своего шарма.

Еще один вопрос комиссии касался пожарных разрывов. Как заметил депутат гордумы Сергей Струченко, проектируемое здание вплотную примыкает к существующему. Владимир Золотов объяснил: дворовый фасад — это противопожарная кирпичная стена, которая соответствует первой степени огнестойкости.

«Раздел противопожарных требований весь проработан и представлен в полном объеме. От себя добавлю: конструктивно возможно наше здание разместить вплотную к той застройке, которая существует», — сообщил Золотов.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров напомнил: несколько лет назад на участке проектировали двухэтажный гараж для администрации города. Вопросы пожарной безопасности тогда также возникали, но их решили. И в этом случае вопрос также будет проработан.

"Далеко идущие планы"

Так как на заседании присутствовал инвестор проекта — бизнесмен Аркадий Вахлов, члены градсовета решили уточнить у него дальнейшую судьбу объекта.

«Есть понимание, что там будет? Может, уже найдены инвесторы или в дальнейшем у вас есть планы перепродавать объект или реализовывать свой проект?» — спросил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Роман Тасюк.

Бизнесмен объяснил, что на первом этапе в здании разместят кухню, которая будет готовить для различных организаций. Но в дальнейшем, возможно, откроется и ресторан.

«В городе очень много "проходных" мест, где люди хотят питаться: предприятия, поликлиника, вокзал. Но своих столовых там нет. Мы будем принимать заказы и развивать направление кейтеринга. В свете того, что вся улица Льва Толстого превращается в ресторанную, может быть, когда-то и будем работать не только навынос, а еще и здесь откроем ресторан. Но это уже следующий этап, это далеко идущие планы», — сообщил предприниматель.

Так как других замечаний к проекту не возникло, его рекомендовали согласовать.