"Большой прорыв". Спортивный кластер с прудом и кафе готовят в новом микрорайоне Барнаула

Комплекс разместится рядом с густонаселенными кварталами Индустриального района

31 июля 2026, 12:05, ИА Амител

Проект спортивного кластера на ул. Власихинской, 204 / Фото: "Мастерская Золотова"

Крупный спортивный комплекс, состоящий из нескольких зданий, планируют возвести на ул. Власихинской, 204, рядом с ЖК "Камчатка". В январе участок реализовали на аукционе, и сейчас инвестор намерен превратить неиспользуемую территорию в спортивный центр притяжения Индустриального района. Так, здесь намерены возвести четыре корпуса (в один из них готовится переехать СШОР по спортивной гимнастике им. Хорохордина), спортивное кафе, гостиницы и другие объекты. Проект кластера представлял на градсовете архитектор Владимир Золотов. Комиссия была единогласна: подобные объекты городу нужны.

Старая идея, новая площадка

Комплекс планируют разместить на участке 6,3 сотки. Территория расположена по соседству с кварталами "Времена года" и "2012", где сейчас реализуют проект "Камчатка". площадку выставляли на торги несколько раз: в 2020-м, 2024-м и в конце 2025 года. В итоге на последнем аукционе лот забрал предприниматель Андрей Кутулуцкий, который предложил за участок 22,56 млн рублей. Территория передана ему в аренду на десять лет и восемь месяцев. За это время здесь должен "вырасти" спортивный кластер.

Владимир Золотов отметил, что некоторые решения комплекса "перекочевали" с другой площадки. Так, в сентябре 2025 года на градсовете представили концепцию спортивной деревни на ул. Власихинской, 143. На двух гектарах планировали построить пять спортивных залов для занятий волейболом, гимнастикой, баскетболом, падел-теннисом, пляжным волейболом, теннисом и мини-футболом. Инвестором также выступал Андрей Кутулуцкий.

Однако, как сообщил Владимир Золотов, предприниматель отказался от этой площадки в пользу участка на ул. Власихинской, 204: его инженерная подготовка лучше, и к жилой застройке он ближе. При этом некоторые идеи "перекочевали" в новый проект.

«Территория намного лучше, чем была та площадка (на ул. Власихинской, 143. — Прим. ред.). Объемно-планировочная идея, в принципе, сохранена. Основные спортивные сооружения в объемном решении взяты с тех наработок, которые были: мы их уже рассматривали, и заказчики, и застройщики проделали ряд проектных работ, и мы их использовали в данной ситуации», — отметил Владимир Золотов.

План спортивного квартала / Фото: "Мастерская Золотова"

Вдоль ул. Власихинской расположились четыре спортивных объекта, еще один — ближе к жилым домам. Здания двухэтажные, размерами 48 на 36 метров. Слева — административно-хозяйственный блок, сверху — открытые спортивные площадки. Также рядом — два здания гостиницы, кафе и спортзона. К каждому из объектов примыкают парковки. Всего в квартале их 430.

Комплекс разбит на пять очередей строительства. В первую запланированы два спортивных блока, в одном из которых разместится СШОР по спортивной гимнастике им. Хорохордина; одна волейбольная площадка; административный блок и пруд.

«Отделка зданий — композитные панели, сэндвич-панели. На фасадах появятся активные художественные вставки, которые будут разработаны на следующем этапе проектирования с привлечением дизайнеров», — отметил Владимир Золотов.

Он добавил, что пруд, который также запроектирован в первую очередь, появится на месте необычного инженерного сооружения глубиной до пяти метров (его происхождение и назначение неизвестно. — Прим. ред.). Его планируют заполнить водой и организовать там спортивную рыбалку.

Существующее инженерное сооружение / Фото: "Мастерская Золотова"

Присутствующий на заседании предприниматель Андрей Кутулуцкий сообщил: всего на освоение площадки планируют потратить три-четыре года в зависимости от экономической ситуации. Отчасти именно поэтому на территорию предусмотрено много въездов: так можно изолировать готовые объекты от строящихся.

"Осевой" вопрос

Идея спортивной деревни понравилась членам градсовета. Архитектор Сергей Боженко отметил: огромная территория, выделенная под развитие спортивной инфраструктуры, — это большой плюс. Он также высоко оценил расположение объектов вдоль ул. Власихинской.

«Это такой хороший ритм, который придает всему этому ансамблю некую монументальность, ритмические повторы крупного и мелкого масштаба. С художественной точки зрения задумано очень грамотно», — заметил архитектор.

Однако многие члены комиссии посчитали, что участку необходима центральная ось, например, аллея, вдоль которой и будут располагаться здания и объекты.

«На мой взгляд, совершенно правильно был поднят вопрос о центральном бульваре: чтобы объединить эту разнохарактерную застройку на этой громадной территории, нужен какой-то единый планировочный элемент. Им может быть бульвар. Он соединит все зоны и будет тянуться вплоть до административного блока», — добавил Сергей Боженко.

Однако Владимир Золотов пояснил: ось приближена к ул. Власихинской — основной магистрали. Отчасти это сделано ради жителей соседних кварталов.

«Основной поток посетителей, автомобилей и функциональные нагрузки приближены к улице Власихинской, поэтому ось смещена в сторону и идет нечетко. Кроме того, ось максимально удалена от жилых микрорайонов, которые расположены с восточной стороны. Хоть жилые дома удачно расположены торцом к участку, но все равно спортивная территория имеет определенный шум», — отметил архитектор.

Андрей Кутулуцкий добавил, что с четырех сторон участка предусмотрены пешеходные дорожки (общая длина — более километра), вдоль которых планируется высадить сосны, сделать освещение и поставить лавочки.

«Тем самым весь периметр будет прогулочной зоной. Он и сейчас — прогулочная зона, только она пока без озеленения, без подсветки», — сказал предприниматель.

Владимир Золотов добавил, что пешеходная зона объединяет все комплексы в целое и соединяет зону отдыха с административно-хозяйственной. При этом все парковки разъединены и примыкают к зданиям разной функциональной направленности.

В итоге проект было решено согласовать. Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федров отметил: администрация города поддерживает развитие спортивного кластера. Так, по его словам, СШОР по спортивной гимнастике жизненно необходимо расширение и обновление.

Присутствующий на заседании директор СШОР Евгений Кожевников добавил, что такие объекты нужны городу:

«Действительно, Барнаул в спортивном плане испытывает большую потребность в спортивной инфраструктуре. Когда такой кластер появится, это будет прорыв в спорте, в спортивной гимнастике. Вообще, я думаю, эти объекты — большое подспорье спорту города Барнаулу. Если, конечно, вы поддержите этот проект, будет большой прорыв».