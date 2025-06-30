На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело
Ему грозит до 2 лет тюрьмы
30 июня 2025, 19:55, ИА Амител
На журналиста Юрия Дудя* возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дудя* за нарушение порядка деятельности иноагента. По информации ведомства, в течение года 38-летний Дудь* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в одном из мессенджеров сообщений и материалов без необходимой пометки.
Прокуратура передала материалы в рамках проверки по ч. 2 ст. 330 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах). По этой статье Дудю* может грозить до 2 лет лишения свободы.
Напомним, что Дудя* признали иноагентом 15 апреля 2022 года. Сейчас он находится за пределами России. В августе 2024 года его оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. В декабре того же года суд его вновь оштрафовал за такое же нарушение.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
20:23:56 30-06-2025
Допрыгался козлик.
21:05:25 30-06-2025
Зачем столько писенины если его не посадить ?
09:30:20 01-07-2025
Так он вроде бы не в России? Ему как то все равно
10:14:15 01-07-2025
Гость (09:30:20 01-07-2025) Так он вроде бы не в России? Ему как то все равно...
ага, все равно ровно до того момента, как его решат передать российской стороне )))))))))))
12:05:41 01-07-2025
Наконец-то! А те кто давал ему интервью тоже посадят? )))
17:54:51 01-07-2025
Гость (12:05:41 01-07-2025) Наконец-то! А те кто давал ему интервью тоже посадят? )))...
И кто смотрел тоже!