На Юрия Дудя* возбудили уголовное дело

Ему грозит до 2 лет тюрьмы

30 июня 2025, 19:55, ИА Амител

Юрий Дудь* / Кадр из видео / YouTube

На журналиста Юрия Дудя* возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении журналиста Дудя* за нарушение порядка деятельности иноагента. По информации ведомства, в течение года 38-летний Дудь* был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в одном из мессенджеров сообщений и материалов без необходимой пометки.

Прокуратура передала материалы в рамках проверки по ч. 2 ст. 330 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах). По этой статье Дудю* может грозить до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что Дудя* признали иноагентом 15 апреля 2022 года. Сейчас он находится за пределами России. В августе 2024 года его оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. В декабре того же года суд его вновь оштрафовал за такое же нарушение.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом