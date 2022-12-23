Денисову пещеру на Алтае внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Денисову пещеру, расположенную в Солонешенском районе Алтайского края, внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в Telegram-канале Минкульта РФ.

«Минкультуры разработало предварительную заявку по этому объекту совместно с правительством Алтайского края в 2022 году. Осенью её направили в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Пещеру внесли в предварительный список всемирного наследия», — рассказали в ведомстве.

Теперь экспертам предстоит подготовка номинационного досье, для которого требуется масштабный объём научных исследований.

Чем известна Денисова пещера

Находки, сделанные в Денисовой пещере, говорят о том, что наши предки проживали здесь как минимум 300 тысяч лет назад и вплоть до нашей эры. Одними из её обитателей были денисовцы — denisovans, но предлагаются в науке и другие наименования: Homo sapiens altaensis, Homo sapiens denisova, Homo denisova.

Всего учёные выделяют в пещере 14 слоёв, в которых прослеживается по нескольку горизонтов обитания.