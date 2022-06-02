Министр Фальков назвал три причины не отказываться от бакалавриата и магистратуры в России

Отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры, заявил «Коммерсанту» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр назвал три причины, почему эти академические степени должны быть сохранены:

Выпускники российских школ и другие граждане «симпатизируют этим форматам образования»; Многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям; Текущая система понятна для иностранных студентов, которые приезжают учиться в Россию, а затем возвращаются к себе, чтобы продолжить обучение.

Поэтому, отмечает Фальков, будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры.

«Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована. А потом человек сам будет решать, куда он пойдёт учиться», — добавил министр.

В конце мая Фальков заявил, что Минобрнауки планирует отказаться от Болонской системы образования и создать собственный подход.