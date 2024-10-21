Названы самые мистические локации России

Всего в списке оказалось четыре места

21 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Кашкулакская пещера / Фото: 2GIS

Кашкулакская пещера в Хакасии, гора Холатчахль на границе Республики Коми и Свердловской области, Плещеево озеро в Ярославской области и Танцующий лес в Калининградской области вошли в список мистических мест России, по версии турэксперта Екатерины Васильевой.

Кашкулакская пещера известна своими шаманскими ритуалами, происходящими около двух тысяч лет назад. Местные жители утверждают, что в ней слышны странные звуки и пропадают люди из-за злого шамана. Экскурсоводы запрещают что-либо выносить из пещеры, чтобы его не разозлить.

Гора Холатчахль известна как "гора мертвецов". В 1959 году здесь погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова при загадочных обстоятельствах, пишет "Москва 24".

Плещеево озеро окутано мистическими туманами, в которых теряются туристы. Их находят спустя несколько дней, и они не могут вспомнить, что с ними происходило.

Танцующий лес был высажен в 1961 году в Калининградской области. Некоторые деревья закрутились по спирали, что придает лесу загадочность. Местные жители верят в легенды о таинственности этой локации, связанной с языческими ритуалами.