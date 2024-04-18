Стало известно, будут ли в Алтайском крае ограничивать работу мигрантов
Запреты на работу мигрантов ввели уже в нескольких регионах России
18 апреля 2024, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае не планируют вводить запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Об этом стало известно amic.ru. Ранее подобные ограничения ввели в нескольких регионах РФ.
"У нас в крае минимальный процент иностранных работников, запрет на их работу в настоящее время не рассматривается. Ситуация находится на контроле управления по труду и занятости, в случае возникновения необходимости будут приняты дополнительные решения", – прокомментировали amic.ru в пресс-службе правительства региона.
Такая инициатива не рассматривается на данный момент и в АКЗС, пояснили в пресс-центре парламента.
Запреты на работу мигрантов ввели уже в нескольких регионах РФ. Так, в начале апреля в Якутии иностранцев отстранили от работы в 10 отраслях экономики, в том числе в сферах торговли, общественного питания, строительства и других. До этого в республике запретили привлекать иностранцев к пассажирским перевозкам. В Крыму мигранты не смогут работать в 35 сферах деятельности: административно-хозяйственной, складской, розничной торговле, а также в обслуживании зданий и территорий. Похожее постановление недавно приняли в Приамурье: там иностранцев не будут принимать по патентам на работу в сферах пассажирских перевозок и такси, оптовой и розничной торговли и других. Нарушителям грозят штрафы – от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Дополнительные ограничения на пассажирские перевозки могут привести к росту числа нелегальных таксистов, заявил в беседе с "Ъ" руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
"Проблема мигрантов в такси актуальна для городов-миллионеров. Что касается запретов на работу мигрантов в сфере транспорта, которые вводят регионы, речь идет о патентах. Но дело в том, что на сегодняшний день в такси при той схеме, которая используется во всех городах РФ, патент никому не нужен и никем не проверяется, поскольку отсутствуют трудовые отношения в такси. Вся та система запретов, которые принимают субъекты, просто-напросто не работает", – заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на четверть выросла преступность среди мигрантов. За прошлый год иностранцы и лица без гражданства совершили в регионе 413 преступлений. Чаще всего это были граждане Узбекистана (162 факта), Таджикистана (104 факта), Киргизии (52 факта) и Казахстана (49 фактов).
12:58:35 18-04-2024
Если приезжие в край не нарушают законов РФ, стараются перенять социальные и культурные традиции россиян, то не вижу необходимости для ограничений мигрантов. Возможно, многое зависит от местных диаспор, помогающих адаптироваться соплеменникам.
13:47:13 18-04-2024
Гость (12:58:35 18-04-2024) Если приезжие в край не нарушают законов РФ, стараются перен... Ну прям не край, а розовая страна единорогов, у нас мигранты правильные, аж ванилью пахнут)))
Только приготовьтесь к тому, что они начнут мигрировать из областей с запретами в области без запретов, вот тогда и расскажете нам про их правильное поведение и диаспоры, помогающие адаптироваться. Идеальный вы наш)
13:56:47 18-04-2024
Гость (12:58:35 18-04-2024) Если приезжие в край не нарушают законов РФ, стараются перен... Сами то верите в то, что говорите? Только депортация с лишением гражданства, без права восстановления, поможет этим зверькам задуматься.
14:47:56 18-04-2024
Видно не сталкивались, в том году в вдоволь насмотрелся на приезжих из кишлаков, видно хотят , чтобы люди на улицу вышли , как в Челябинске.
17:35:41 18-04-2024
гость (14:47:56 18-04-2024) Видно не сталкивались, в том году в вдоволь насмотрелся на п... Место в ОТ женщинам уступают сразу. Продавцы вежливые,девушкой называют. С плохим отношением к себе не сталкивалась. Вот, вспомнила! Медбрат -таджик в стационаре отказался мерить мне давление, мотивируя, что не назначено. Но после мягкого внушения , посопел, но измерил.
15:20:47 18-04-2024
Что значит "минимальный процент иностранных работников"? Сами поняли, что сказали? Дело не процентах, а в том, что это за люди: легально ли находятся на территории РФ, какие у них намерения и т.д. Если мигрант приехал с определенной злонамеренной целью, то и одного может хватить, чтобы наделать больших бед.
17:42:26 18-04-2024
Гость (15:20:47 18-04-2024) цитата: "Дело не процентах, а в том, что это за люди: легально ли находятся на территории РФ"
С чего вы решили, что они нелегально находятся на территории РФ?
18:35:17 18-04-2024
На кой черт они здесь нужны. Аборигенам работы нет еще и эти сюда тащутся...
11:56:10 19-04-2024
Грыша (18:35:17 18-04-2024) На кой черт они здесь нужны. Аборигенам работы нет еще и эти... Сам подумай, абориген. Каждый месяц, год из города сваливают десятки тысячи местных граждан, кто на погост, кто поближе к цивилизации. Рождаемость у нас смешная, роддома лишние. Но, уровень населения с 2004 года фактически не меняется особо. Угадай-угадай! С 3 раз, кто поддерживает демографическую планку? Да,неприятно. Скоро очень будем жить как во Франции, или Англии.
06:51:52 19-04-2024
Ну, ну создавайте им тепличные условия, быстро понаедут. Наверное, неспроста в других регионах вводят для них ограничения, а у нас они будут прямо особенные!
12:35:18 21-04-2024
Промчался мимо, обрызгал грязью из лужи, сделал вид, что не заметил. Извинился только после внушения со стороны другого человека. И то только, когда выезд машиной закрыли.
Ходишь по городу, как в другой стране.