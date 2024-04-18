Стало известно, будут ли в Алтайском крае ограничивать работу мигрантов

Запреты на работу мигрантов ввели уже в нескольких регионах России

18 апреля 2024, 12:43, ИА Амител

Приезжие. Миграция / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае не планируют вводить запрет на привлечение мигрантов для работы в такси и других сферах. Об этом стало известно amic.ru. Ранее подобные ограничения ввели в нескольких регионах РФ.

"У нас в крае минимальный процент иностранных работников, запрет на их работу в настоящее время не рассматривается. Ситуация находится на контроле управления по труду и занятости, в случае возникновения необходимости будут приняты дополнительные решения", – прокомментировали amic.ru в пресс-службе правительства региона.

Такая инициатива не рассматривается на данный момент и в АКЗС, пояснили в пресс-центре парламента.

Запреты на работу мигрантов ввели уже в нескольких регионах РФ. Так, в начале апреля в Якутии иностранцев отстранили от работы в 10 отраслях экономики, в том числе в сферах торговли, общественного питания, строительства и других. До этого в республике запретили привлекать иностранцев к пассажирским перевозкам. В Крыму мигранты не смогут работать в 35 сферах деятельности: административно-хозяйственной, складской, розничной торговле, а также в обслуживании зданий и территорий. Похожее постановление недавно приняли в Приамурье: там иностранцев не будут принимать по патентам на работу в сферах пассажирских перевозок и такси, оптовой и розничной торговли и других. Нарушителям грозят штрафы – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Дополнительные ограничения на пассажирские перевозки могут привести к росту числа нелегальных таксистов, заявил в беседе с "Ъ" руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

"Проблема мигрантов в такси актуальна для городов-миллионеров. Что касается запретов на работу мигрантов в сфере транспорта, которые вводят регионы, речь идет о патентах. Но дело в том, что на сегодняшний день в такси при той схеме, которая используется во всех городах РФ, патент никому не нужен и никем не проверяется, поскольку отсутствуют трудовые отношения в такси. Вся та система запретов, которые принимают субъекты, просто-напросто не работает", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на четверть выросла преступность среди мигрантов. За прошлый год иностранцы и лица без гражданства совершили в регионе 413 преступлений. Чаще всего это были граждане Узбекистана (162 факта), Таджикистана (104 факта), Киргизии (52 факта) и Казахстана (49 фактов).