В Алтайском крае на четверть выросла преступность среди мигрантов
Чаще всего они попадались на наркопреступлениях
20 марта 2024, 12:36, ИА Амител
В 2023 году иностранцы и лица без гражданства совершили в Алтайском крае 413 преступлений. Преступность среди этой категории по сравнению с 2022 годом выросла на 21,8%. Информация об этом содержится в отчете начальника регионального МВД о работе ведомства за 2023 год. Документ размещен на сайте АКЗС.
Чаще всего на нарушение закона шли граждане Узбекистана (162 факта), Таджикистана (104 факта), Киргизии (52 факта) и Казахстана (49 фактов). При этом почти половину (45%) незаконных действий совершили те, кто приехал в регион на заработки.
Попадались они на наркопреступлениях (54%, или 224 факта), преступлениях против собственности – 9% (37 фактов), посягательствах на жизнь и здоровье (31 факт). Всего под уголовную статью попали 264 мигранта, из них 234 – выходцы из стран СНГ.
Фиксировали злодеяния и в отношении самих мигрантов. Их число по сравнению с 2022 годом выросло на 6,8% и составило 126. Из них 27 – тяжкие и особо тяжкие, в том числе два убийства, шесть причинений тяжкого вреда здоровью и одно изнасилование.
Всего, по состоянию на конец 2023 года, на миграционном учете в Алтайском крае состояло 13,2 тысячи мигрантов.
12:40:51 20-03-2024
Дотолерастились
13:01:19 20-03-2024
Гость (12:40:51 20-03-2024) Дотолерастились ... кто надо профит урвал зато
13:03:23 20-03-2024
Тут нужны коллективные меры...Если есть нарушение, то конские штрафы, которые распространяются на всех родственников. Выплатить не могут - всей толпой по домам с запретом въезда пока не покроют суммы штрафа. Если не уголовка конечно же.
13:18:01 20-03-2024
Гость (13:03:23 20-03-2024) Тут нужны коллективные меры...Если есть нарушение, то конски... Штрафы они платят, не официально, конечно. И, наверняка, в тех размерах, что Вы говорите. Это не метод, только депортация спасет нас
18:53:51 20-03-2024
Как среди коренных с уровнем преступности?
Кроме статистики есть ещё ее художественные толкователи, лепители притянутых за уши отчётов, вещатели узких репортажей на широких площадях, блогеры-обозреватели
09:12:51 21-03-2024
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