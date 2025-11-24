НОВОСТИОбщество

Не просто слова! Что означает знак на упаковке "Алтайские продукты +100 к здоровью"

Это целая система, гарантирующая, что товар действительно сделан на Алтае и сырье используется именно алтайское

24 ноября 2025, 17:15, ИА Амител

Молоко, сыр, мед / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Молоко, сыр, мед / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В продуктовом мире, где внимание покупателя стоит дороже рекламы, все большую роль играют знаки доверия – простые и понятные ориентиры, по которым можно выбрать качественный продукт. В Алтайском крае таким ориентиром стал региональный товарный знак "Алтайские продукты +100 к здоровью", рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Такой знак появился в тот период, когда на рынке слово "алтайский" стали все чаще использовать лишь как маркетинговый элемент. Как отметила заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Олеся Праздникова, покупателю трудно было понять, где действительно региональное сырье и честный производитель, а где просто красивая этикетка.

«Поэтому более десяти лет назад Алтайпищепром совместно с отраслевыми экспертами решил создать знак, который бы защищал подлинность и помогал поддерживать местные предприятия. Он появился как ответ на запрос и покупателей, и самих производителей: выделить то, что действительно создано на Алтае, из местного сырья, с соблюдением традиций и современных стандартизированных требований к качеству», – пояснила Олеся Праздникова.

У знака "Алтайские продукты +100 к здоровью" три ключевые задачи:

  • популяризация продукции местных предприятий;
  • продвижение культуры здорового питания;
  • повышение доверия к алтайскому производителю.

И, судя по тому, как активно бизнес включается в эту систему, цели определены точно.

Продукты / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Производители приходят в этот бренд не ради красивого логотипа. Для многих это вопрос честности перед покупателем. Предприниматель Александр Леготкин, создатель продукции под маркой "Медогорье", формулирует это максимально ясно:

«Важно, чтобы покупатели видели, что товар действительно сделан на Алтае, что производство находится на Алтае, что сырье используется именно алтайское. Поэтому вот эта идея с региональным брендом "Алтайские продукты", мне кажется, очень хорошая. Это одно из конкурентных преимуществ товара в современных реалиях».

У заводов с большой продуктовой линейкой мотивы схожи. На предприятии "Рикон", где выпускают молочную продукцию под маркой "Зимаречье", алтайский знак качества используют больше десяти лет, и он стал частью их производственной философии.

«Мы выпускаем продукцию с использованием этого знака уже более десяти лет. На сегодня у нас в портфеле свыше 20 позиций выпускаются с использованием этого торгового знака. На полках представлено просто огромнейшее количество товаров, и знак "Алтайские продукты" помогает выделить из них именно те, которые соответствуют стандартам натуральности и качества, установленным именно в Алтайском крае. Это как маркер подлинности», – подчеркнула руководитель отдела маркетинга Татьяна Гришина.

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Но чтобы получить знак, необходимо не просто заявить свою принадлежность к Алтайскому краю – производитель проходит серьезную проверку. На Салаирском маслосырзаводе этот процесс занял время и потребовал полного соблюдения технических регламентов.

«Мы должны были выполнить следующие требования – это соответствие маркировки технического регламента 022, технического регламента на молочную продукцию 033, проведение лабораторных исследований на декларирование в плане всех лабораторных исследований на все показатели, проведение органолептической оценки сырья готовой продукции, маркировки этикеток», – рассказала заведующая лабораторией Татьяна Буслаева.

Решение о праве использовать товарный знак принимает специальная отраслевая комиссия. А производители в течение пяти лет обязуются сохранять соответствие продукции всем требованиям.

В результате бренд "Алтайские продукты +100 к здоровью" стал не просто знаком на упаковке, а системой: отбор, проверка, ответственность и прозрачность. Именно это и формирует доверие.

И, судя по тому, как растет интерес к бренду и со стороны покупателей, и со стороны производителей, эта система работает. Сегодня право использовать знак "Алтайские продукты +100 к здоровью" имеют десятки местных производителей. Алтайский край продолжает укреплять свой имидж региона, где умеют делать продукты, достойные уважения.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

01:24:06 25-11-2025

я думаю это еще + радиация, гиптил и ракетное топливо в почве, и масса загрязнений от угольной сажи

  -2 Нравится
Ответить
