Не только вкус и внешний вид. Как в Алтайском крае создают качественные продукты

На страже стандартов стоят целые системы безопасности, где прослеживается весь путь продукта

17 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В ноябре в России проходит Всемирная неделя качества – ежегодное напоминание о том, что стремление к совершенству должно быть частью культуры производства. И для Алтайского края это не просто слова. Здесь умеют создавать качество – то самое, за которое алтайские продукты получают национальные награды и доверие покупателей по всей стране, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Так что же такое качество?

Это не только вкус и внешний вид продукта, но и его надежность, безопасность и соответствие строгим стандартам. Для каждого производства они свои – национальные, международные ГОСТы, технические условия. На страже этих стандартов стоят целые системы безопасности, где прослеживается весь путь товаров – от сырья до готовой продукции.

На предприятиях Алтайского края система качества – не формальность, а ежедневная работа. В ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова подчеркивают: качественный продукт – это многоступенчатый контроль.

«Это обязательно стандартизация и входной контроль. Мы, как производители, устанавливаем жесткие требования к закупаемому сырью. Здесь не только важно оборудование именно технологическое, но и оборудование, которым оснащена наша лаборатория. И хочу также отметить, почему нам удается удерживать высокие показатели качества – это наши специалисты, которые заинтересованы в том, чтобы производить качественный продукт», – рассказала начальник лаборатории предприятия Елена Тропина.

Высокие стандарты подтверждены и наградами: предприятие – постоянный участник программы "100 лучших товаров России", обладатель множества дипломов и золотых медалей.

Свои подходы к качеству демонстрирует и мясоперерабатывающее предприятие "Барнаульский пищевик".

«Постоянного и высокого уровня качества мы добились и поддерживаем его при помощи внедренной на предприятие системы ХАССП. Контроль качества начинается у нас при поступлении сырья, и даже еще раньше, когда мы обсуждаем поставщиков. Кроме того, наше предприятие ходит в группу компаний "Руском" и, соответственно, уже сам холдинг себя обеспечивает сырьем. То есть у нас имеются свои свинокомплексы, своя сырьевая база», – отметила технолог компании Юлия Афонькина.

За последние десять лет Российским знаком качества было отмечено 70 товаров алтайских производителей. В основном это молочные продукты, мука, мед, макароны и, конечно, крупы. Для потребителя – это сигнал, что продукт прошел независимые исследования, где критериями оценки является органолептика (вкус, запах, вид), достоверность маркировки, отсутствие антибиотиков, безопасность упаковки и многое другое.

Сегодня Российский знак качества имеют четыре алтайских товара: сметана торговой марки "Белый замок", сыр "Предгорье Алтая" компании "Агромилик", хлопья овсяные "Геркулес" и гречневая крупа "Гудвилл".

В одноименном агрохолдинге "Гудвилл" стабильность качества поддерживают не только современным оборудованием, но и контролем на всех этапах производства – от заготовки семенного материала до продукта на магазинных полках. Это позволило предприятию получить сертификат международного стандарта качества ISO 22000.

«Проверяется не только наша продукция, проверяется предприятие в целом, приезжают специализированные аудиторы, которые проводят полностью мониторинг всего предприятия, всех производственных мощностей, всех этапов контроля, всех наших специализированных и вспомогательных служб. Этот сертификат позволяет нам работать не только на российский рынок, но также и на экспорт», – пояснила начальник производственно-технологической лаборатории агрохолдинга Анна Балук.

И все же качество алтайских продуктов – это не только стандарты и награды, но и региональная философия производства. Символом этого стал товарный знак "Алтайские продукты +100 к здоровью". Его присваивают предприятиям, которые выпускают продукцию из местного сырья, с подтвержденным происхождением и высоким уровнем безопасности.

Такой знак можно увидеть только на тех товарах, которые прошли строгую экспертизу и действительно заслужили право представлять Алтайский край как регион здорового питания. Сегодня этот знак объединяет десятки продуктов, которые знают и ценят не только у себя на родине, но и по всей стране.