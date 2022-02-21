Жильцов из аварийных домов в Барнауле могут расселить досрочно

Программу по переселению жителей Барнаула из аварийного жилья могут завершить досрочно в 2023 году. Она запланирована на 2019-2025 годы, однако с 2021 года расселение идёт в ускоренном порядке. Об этом на заседании мэрии рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин.

Программа предусматривает расселение 156 многоквартирных домов, в которых проживают 4103 человека. Сейчас аварийное жильё покинули 1880 человек из 825 помещений площадью более 31 тыс. кв. м. Это 49,7% от общей площади жилья, на которое распространяется программа.

До конца 2022 года планируется расселить жильцов из 912 помещений.

Ранее прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по ЖКХ Бийского района, из-за которого жильцы аварийного дома в посёлке Боровом не были расселены.

Следствие пришло к выводу, что чиновник ничего не сделал для расселения семей и не приступил к процедурам по изъятию жилых помещений у собственников. Вместо этого сельчанам предложили переехать в общежитие, которое также признали аварийным. Там не было санузлов, канализации и водопровода, а вместо стёкол на окнах вставлена фанера. В итоге люди искали новое жильё за свой счёт.