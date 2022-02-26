Гостиничный комплекс "Прага" в нагорной части Барнаула продают за 45 млн

Гостиничный комплекс “Прага” на ул. Тюменской, 1, в нагорной части Барнаула продают на Cian за 45 млн рублей.

Рядом с “Прагой” расположены горнолыжные комплексы “Динамо” и “Авальман”. В состав комплекса входят 14 номеров разных ценовых категорий: 2 полулюкса, 3 люкса, 1 люкс двухкомнатный, 1 люкс с джакузи; 1 люкс студия; 1 люкс VIP с камином, джакузи и обеденной зоной. Также в “Праге” есть ресторан, конференц-зал, баня. К комплексу подведены все коммуникации.

Общая площадь построек составляет 1502,7 кв. м. Из них 358,7 кв. м приходятся на нежилые помещения, 864 кв. м — на жилые, 190 кв. м — на баню, 90 кв. м — на гараж.

Владелец “Праги” сообщает в объявлении, что все документы для продажи готовы.