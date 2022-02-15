Продажи новостроек в Барнауле снизились в четыре раза

Продажи новостроек в Алтайском крае снизились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает “Толк” со ссылкой на данные Росреестра.

Отмечается, что ведомство регистрирует сделки не только с застройщиком, но и с лицами по переуступке ранее возникших прав требований. Спрос на новостройки в регионе снижается с весны 2021 года, за исключением небольших всплесков в июле, сентябре и октябре.

Специалисты считают, что на падение спроса влияет снижение предложений на рынке. При этом за последние месяцы в Барнауле появились четыре новых ЖК.

Также на уменьшение интереса влияет то, что потенциальные покупатели опасаются высокой ставки по ипотеке (11%).

Например, в январе, по данным Росреестра, зафиксировали 1,55 тысячи сделок, что меньше, чем в декабре, в два раза.