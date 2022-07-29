Стало известно, кто обустроит парк отдыха рядом с «Планетой Q» в Барнауле

Участок в лесу рядом с развлекательным комплексом «Планета Q» арендовал бизнесмен Юрий Погуляев (владелец РК «Планета Q»). Предприниматель стал единственным участником аукциона, который состоялся 28 июля. Бизнесмену удалось выкупить землю по стартовой цене. На ней он планирует построить парк культуры и отдыха. Каким будет новый парк, читайте в материале amic.ru.

Что представляет собой парк?

Парк построят в лесной зоне на участке площадью 2,75 га, расположенном в посёлке Борзовая Заимка по адресу ул. Байкальская, 47а. С одной стороны он граничит с частным сектором, с другой его обрамляет река Барнаулка. Весь участок покрыт густой хвойной растительностью и примыкает к комплексу «Планета Q» с открытыми бассейнами, кафе, развлекательными площадками.

На территории планируют возвести парковые объекты. Вход для граждан будет свободным, выход к реке и её берегу также оставят открытым. Это обусловлено тем, что земля находится в границах защитной полосы и водоохранной зоны.

Фото: amic.ru

На правах аренды

Облагородить лесной участок взялся Юрий Погуляев, который является владельцем и соучредителем ряда организаций. Среди них — развлекательный комплекс «Планета Q» и компания «СоюзСтрой». Последняя известна возведением жилой десятиэтажки в частном секторе по улице Песчаной.

По результатам аукциона, который состоялся 28 июля, Погуляев арендовал участок на два с половиной года. Поскольку бизнесмен был единственным заявившимся, территорию удалось получить по стартовой цене — 3,67 млн рублей.

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Шумные соседи

По соседству с участком под будущий парк располагается развлекательный комплекс «Планета Q». Ежедневно работают открытые бассейны, кафе, рестораны, спортивные площадки. Летом в нём часто устраивают вечеринки, в том числе и ночные, несмотря на то, что официально «Планета Q» работает до 21:00.

Местные жители постоянно жалуются на шум и громкую музыку. На обращения граждан администрация никак не реагировала. Чтобы решить проблему, люди писали жалобы в различные инстанции, даже вызывали полицию. Однако владельцам комплекса удавалось отделаться лишь незначительными штрафами.

Фото: amic.ru

В администрации посёлка Южного, куда относится Борзовая Заимка, от правоохранительных органов получили 15 материалов по итогам последнего мероприятия, по которым намерены возбудить административное дело. Местные жители уверены, что это не поможет закончить «взрывные вечеринки».

Как сообщали в СМИ, новость об аукционе, на который был выставлен участок по соседству с комплексом, вызвала новый протест местных жителей. По их мнению, парк собираются строить с целью развития развлекательного комплекса и увеличения его территории. Они заявляют, что им не нужен парк, гораздо больше им хочется тишины и покоя.