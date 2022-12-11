СТО с магазином построят в «коммерческом» квартале на Павловском тракте в Барнауле

Проект СТО на Павловском тракте / Фото «Мастерской Золотова»

Объект придорожного сервиса с магазином запроектировали на Павловском тракте, недалеко от пересечения с ул. Звёздной. Проект здания рассматривали на градсовете 8 декабря. СТО будет одноэтажной и станет вспомогательным объектом для комплекса зданий на участке.

Будущее микрорайона

Здание сервиса возведут в квартале, который массово застраивают коммерческими объектами. Здесь уже работает автоцентр «Лада-Центр» (​Павловский тракт, 198к), возводят мебельный центр, административные здания. Проектируемый объект появится в глубине участка, он не будет выходить на Павловский тракт.

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Площадь здания составит 1339 квадратных метров. На территории предусмотрена парковка на 24 машино-места.

Застройка квартала на Павловском тракте / Фото: «Мастерская Золотова»

По соседству с придорожным сервисом построят несколько административных объектов. Их проекты ранее уже рассматривали на градсоветах.

«Решение более скромное, чем существующие здания. Цветовая гамма соответствует общему комплексу. Есть попытка сформировать улицу: мы, как по фасаду, так и по дворовой части, старались выровнять застройку, потому что планируется дальнейшее развитие микрорайона», — сказал автор проекта, архитектор Владимир Золотов.

Без акцентов

Так как сервис расположен в глубине участка, члены градсовета уточнили, как будущие клиенты комплекса смогут попасть на территорию. По словам Владимира Золотова, с Павловского тракта уже существуют несколько съездов к строящимся зданиям. Также на всём протяжении Павловского тракта появится дорога-дублёр, по которой можно будет попасть к каждому зданию.

Комиссия также уточнила, почему в этом «коммерческом квартале» не запроектированы архитектурные акценты. Владимир Золотов объяснил, что в этом микрорайоне пока формируется рядовая застройка, а акценты в ней появятся позже.

«Москва не сразу строилась. Сначала нужно создать среду, а затем сформировать акценты», — объяснил Владимир Золотов.

Так как замечаний у членов градсовета к проекту больше не возникло, его одобрили.