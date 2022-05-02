13-летний долгострой рядом с ТЦ «Волна» планируют завершить и открыть автосервис

Проект здания на ул. Власихинской, 144д / Фото: ООО ПТМ «Лист»

13-летний долгострой на ул. Власихинской получил вторую жизнь: собственник планирует завершить объект и открыть там мастерскую. Сейчас на участке находится лишь металлический каркас здания, однако уже скоро здесь возведут двухэтажный автосервис.

Каким будет новый объект?

Проект здания впервые презентовали на градостроительном совете в конце марта. Однако эксперты отклонили его, рекомендовав автору (архитектору Владимиру Ли Джи-дзуну) отказаться от серых оттенков на фасаде.

Первый вариант здания на ул. Власихинской, 144д / Фото: ООО ПТМ «Лист»

В результате на повторное заседание архитектор представил здание в более светлых тонах. Как отметил автор, цветовое решение выбрано с учётом существующего здания, расположенного слева от участка. Также архитектор разработал два варианта остекления второго этажа объекта: сплошное и с более мелкими окнами.

«На площадку предусмотрено два въезда. Зал на 10 машино-мест и подсобные помещения. Второй этаж для запчастей и расходных материалов. Предусмотрено два входа: в клиентскую и на второй этаж», — отметил Владимир Ли Джи-дзун.

Члены градсовета проект одобрили, оставив решение по остеклению за автором.

Что известно о долгострое?

Здание на ул. Власихинской, 144д, начали возводить в 2009 году: собственник получил разрешение на строительство двухэтажного торгово-выставочного центра. Объект был готов на 46% (преимущественно это фундамент и металлический каркас), однако инвестор передумал завершать здание.

Недострой на ул. Власихинской, 144д / Фото: ООО ПТМ «Лист»

Долгострой несколько раз выставляли на продажу, но желающих его купить не нашлось. Тогда собственник решил сменить назначение объекта и самостоятельно завершить.