В Барнауле отремонтируют знаменитое историческое здание, на месте которого стоял дом Ползунова

В Барнауле приступили к ремонту исторического здания на ул. Пушкина, 78, сообщает «Толк» со ссылкой на управление Алтайохранкультуры.

Собственник здания, который сдает в этом доме помещения в аренду разным организациям, решил привести обветшалый фасад к первоначальному облику. Рабочие уже разобрали маленькую пристройку из кирпича, в которой торговали мясом, яйцами и субпродуктами, а также начали снимать старую штукатурку на боковом фасаде основного здания, которую в дальнейшем заменят на всей лицевой части и заново окрасят.

Все работы планируют завершить до конца лета.

Здание по ул. Пушкина, 78, включено в реестр объектов культурного наследия, как памятник истории, градостроительства и архитектуры регионального значения. Раньше на его месте стоял дом, в котором с 1753 года и до самой смерти жил изобретатель Иван Ползунов (1728-1766). В 1900 году на месте его усадьбы построили трехэтажный кирпичный дом, в котором изначально располагался Мариинский детский приют. На фасаде здания до сих пор есть упоминание о том, что раньше в этом месте стоял дом изобретателя первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.