В деревне под Барнаулом за 90 миллионов продают замок с драконами и парком
Трёхэтажный коттедж в виде замка, башню которого украшает дракон, и с большим поместьем продают в Бобровке за 89,95 млн рублей
17 мая 2022, 17:01
Кирпичный дом, крытый черепицей, стоит в посёлке, немного в стороне от деревни, в бору на участке в треть гектара. Территория поместья разделена на сад и парк. В парке среди деревьев «затерялся» гостевой домик, есть винный погреб и выход к реке.
Кроме дракона на флюгере, есть ещё один — в виде скульптуры в саду. А о внутреннем убранстве замка продавец пишет на Avito, что «в доме ещё очень много интересного, всё невозможно описать».
Стало известно, кто застроит участок за медуниверситетом, где стоял столетний дом
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