В деревне под Барнаулом за 90 миллионов продают замок с драконами и парком

Кирпичный дом, крытый черепицей, стоит в посёлке, немного в стороне от деревни, в бору на участке в треть гектара. Территория поместья разделена на сад и парк. В парке среди деревьев «затерялся» гостевой домик, есть винный погреб и выход к реке.

Кроме дракона на флюгере, есть ещё один — в виде скульптуры в саду. А о внутреннем убранстве замка продавец пишет на Avito, что «в доме ещё очень много интересного, всё невозможно описать».