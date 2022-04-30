Здание автостоянки реконструируют в спальном районе Барнаула

Проект реконструкции здания на ул. Балтийской, 78 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула планируют реконструировать здание стоянки, которым владеет автошкола. Двухэтажный объект уже построен и функционирует несколько лет, однако компания хочет надстроить один этаж.

Каким спроектирован объект?

Здание расположено в центре квартала, на ул. Балтийской, 78. Основную часть объекта, согласно проекту, занимает крытая парковка, второй и третий этажи — необходимые помещения для эксплуатации центра. Проект автопарковки презентовали на градостроительном совете.

«В первом варианте надстройка выполнена в той же цветовой гамме, что и весь комплекс. Мы посчитали, что логичней будет увязка с окружением, добавить нейтрального серого цвета», — отметил автор проекта, руководитель мастерской Владимир Золотов.

По его словам, объект уже был реконструирован несколько лет назад. Изначально строение было двухэтажным, в нём размещались парковка и охрана. Однако затем был пристроен ещё один корпус с открытой парковкой и перекрытием. В итоге два строения объединили в одну общую крытую парковку.

«Конструктивно два здания имеют свои схемы и между ними расположен световой „карман“. Он завершается наклонным остеклением и служит „фонарём“ для освещения внутреннего пространства. Этот „карман“ изолирован от внешней среды, там только перекрытие, в котором находится освещение», — отметил Золотов.

Вопрос «равенства»

Отсутствие симметричности у здания стало главным обсуждением на градсовете. Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко спросил, почему авторы не стали «поднимать» правую сторону здания до трёх этажей.

«Пожертвовали бы пятью окнами, но тогда здание было бы более гармонично. Свет может поступать и через окна в кровле», — отметил он.

Владимир Золотов объяснил: ассиметричное решение было заложено предыдущими авторами.

«Эта особенность предусмотрена конструктивно, поэтому когда-нибудь можно достроить двусветную парковку, но пока здание развивается таким образом», — сказал он.

В результате проект приняли без замечаний.