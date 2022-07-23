Жилой дом с двухуровневой парковкой и детскими площадками на ее крыше построят в центре Барнаула

Высотный жилой дом с полуподземной парковкой построят в центре Барнаула на Комсомольском проспекте. На крыше паркинга оборудуют детскую и спортивную площадки, зону с тренажерами, беседки для отдыха взрослых. Градсовет 21 июля, одобрил проект. К его реализации приступят в ближайшее время. О том, каким будет новый дом, читайте в материале amic.ru.

Дом с «зеленой» парковкой

Девелопер (заказчиком выступает ООО ИСК «Строительный камень», проект подготовила фирма «Тектоника») планирует построить на участке по адресу Комсомольский проспект 48 панельный дом в 12-17 этажей. В нем разместится 337 квартир разной площади и планировки. Дом рассчитан на 637 жильцов. Первые этажи отдадут под офисные помещения и магазины. В фойе оборудуют колясочные.

Разработчик проекта Татьяна Булавина отметила, что на участке есть перепад рельефа — четыре метра, его решено обыграть за счет полуподземной парковки на 95 машинных мест. Сама парковка разместится во дворе, но у нее будет два уровня — подземный и наземный. Заехать на автостоянку можно будет как с Интернациональной улицы, так и с Пролетарской. Крышу автостоянки благоустроят. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, зону с тренажерами, беседки для отдыха взрослых. На специальном кровельном покрытии высадят зелень и цветы.

«Это еще не вся палитра, которую можно использовать для обустройства кровли, — рассказывает Татьяна Булавина. — Мы очень сдержанно используем кровельный материал и покрытия для площадок. Хотелось бы использовать материалы, которые позволяют выращивать крупномерные деревья, но заказчик пока не готов к таким технологиям».

Двор спроектирован так, чтобы жители смогли беспрепятственно попасть на все его уровни, которые соединены лестницами. На площадку для отдыха жильцы также могут попасть из дома по специальным мостикам. Булавина отметила, что переходы спроектированы на уровне третьего этажа, чтобы под ними могла проехать пожарная техника.

Градсовет остался доволен проектом, существенных замечаний он не вызвал. Эксперты поинтересовались, есть ли в Барнауле подобные полуподземные облагороженные автостоянки. Докладчика сообщила, что специально не мониторила этот вопрос, но подобный опыт в Барнауле определенно есть и «Тектоника» — не первая, кто использует подобные сложные решения.

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Что известно о территории, где построят ЖК

Новая семнадцатиэтажка не будет единственной на Комсомольском проспекте. На территории, которую начали очищать от ветхих зданий еще в 2021 году, построят целый микрорайон. В него войдут 13 новых домов 7-17 этажей, а также три существующих (9-16 этажей). Всего будет построено порядка 1,6 тыс. квартир на 4 тыс. человек.

Согласно генплану, на участке построят несколько административных зданий, фитнес-центр, новые парковки. Планируется провести реконструкцию существующих школы и детского сада, увеличив количество мест в них.