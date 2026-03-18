Бадминтонистам из России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате Европы
В качестве официального обоснования Badminton Europe указала "невозможность обеспечить безопасность" участников
18 марта 2026, 16:28, ИА Амител
Европейская конфедерация бадминтона Badminton Europe не пригласила российских и белорусских спортсменов на предстоящий чемпионат Европы — якобы из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
По словам собеседника агентства, руководство Badminton Europe официально обосновало отказ участия россиян и белорусов "невозможностью обеспечить безопасность" атлетов.
«С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что‑то могло угрожать», — уточнил источник.
Чемпионат Европы по бадминтону запланирован в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Примечательно, что Испания в последние годы неоднократно принимала международные спортивные турниры с участием российских и белорусских атлетов — и ни на одном из них не возникало инцидентов, связанных с безопасностью спортсменов.
В настоящий момент нейтральный статус, позволяющий выступать на международных соревнованиях, имеют четыре российских бадминтониста: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.
Ранее сообщалось, что Россия стала третьей в медальном зачете Паралимпиады. Российские спортсмены завоевали восемь золотых наград.
17:10:13 18-03-2026
Ну и вот. У нас интернет отключают ради безопасности. Европейцы тоже получается заботятся о безопасности наших спортсменов. Если нет безопасности - зачем ехать и подвергаться опасности? Пусть спортсмены дома выступают.
18:00:40 18-03-2026
Гость (17:10:13 18-03-2026) Ну и вот. У нас интернет отключают ради безопасности. Европе...
Именно! Они же там насмотрятся ютуба, начитаются твиттера с инстаграмом, и как ударит их пропагандой и повесточкой, что они вернутся к нам совсем другими людьми! Пусть сидят дома, ворон стреляют, да думают над словами Шубенкова
21:16:40 18-03-2026
поиграют друг с дружкой и деньги в кружку
17:59:24 18-03-2026
Вполне могут провокацию устроить недруги.
18:19:54 18-03-2026
это она и есть
19:22:56 18-03-2026
Чем же "чище" Израиль и Штаты после агрессии против Ирана? Почему их представителям гарантирована безопасность, несмотря на аналогичное наличие угроз со стороны не менее гневных мстителей?