Бадминтонистам из России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате Европы

В качестве официального обоснования Badminton Europe указала "невозможность обеспечить безопасность" участников

18 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Европейская конфедерация бадминтона Badminton Europe не пригласила российских и белорусских спортсменов на предстоящий чемпионат Европы — якобы из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

По словам собеседника агентства, руководство Badminton Europe официально обосновало отказ участия россиян и белорусов "невозможностью обеспечить безопасность" атлетов.

«С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что‑то могло угрожать», — уточнил источник.

Чемпионат Европы по бадминтону запланирован в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Примечательно, что Испания в последние годы неоднократно принимала международные спортивные турниры с участием российских и белорусских атлетов — и ни на одном из них не возникало инцидентов, связанных с безопасностью спортсменов.

В настоящий момент нейтральный статус, позволяющий выступать на международных соревнованиях, имеют четыре российских бадминтониста: Родион Алимов, Максим Оглоблин, Анастасия Боярун и Дарья Харлампович.

