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Нетрезвая жительница Алтайского края вонзила нож в шею мужа, пока он спал

Во время застолья между ними вспыхнул конфликт на почве ревности

20 мая 2026, 16:49, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Троицком районе перед судом предстанет 49-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство собственного мужа. По данным следствия, женщина ударила спящего супруга ножом в шею. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи установили, что трагедия произошла в ночь с 3 на 4 марта 2026 года. Супруги вместе распивали алкоголь у себя дома. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт на почве ревности со стороны мужчины.

Позже супруг уснул, после чего женщина взяла кухонный нож и ударила его в шею. Проснувшись от боли, мужчина оказал сопротивление и сумел выхватить у жены нож.

Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь, благодаря чему остался жив.

Действия обвиняемой квалифицировали по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.

На время следствия женщину заключили под стражу. В региональном Следкоме сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Снимок ножа в голове / Фото:

Женщину с ножом в голове успешно прооперировали в Алтайском крае

Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать
НОВОСТИОбщество

Алтайский край мужчины и женщины алкоголь
       

Комментарии 2

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Вежливый Человек

17:00:27 20-05-2026

Колхозникам много дают - 4,5 года получит.

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Гость

18:52:36 20-05-2026

Вежливый Человек (17:00:27 20-05-2026) Колхозникам много дают - 4,5 года получит.... Баба, сойдет с рук

  -6 Нравится
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