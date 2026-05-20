Нетрезвая жительница Алтайского края вонзила нож в шею мужа, пока он спал

Во время застолья между ними вспыхнул конфликт на почве ревности

20 мая 2026, 16:49, ИА Амител

Застолье / Посиделки / Супруги / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Троицком районе перед судом предстанет 49-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство собственного мужа. По данным следствия, женщина ударила спящего супруга ножом в шею. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи установили, что трагедия произошла в ночь с 3 на 4 марта 2026 года. Супруги вместе распивали алкоголь у себя дома. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт на почве ревности со стороны мужчины.

Позже супруг уснул, после чего женщина взяла кухонный нож и ударила его в шею. Проснувшись от боли, мужчина оказал сопротивление и сумел выхватить у жены нож.

Несмотря на тяжелое ранение, пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь, благодаря чему остался жив.

Действия обвиняемой квалифицировали по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство.

На время следствия женщину заключили под стражу. В региональном Следкоме сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.