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Женщину с ножом в голове успешно прооперировали в Алтайском крае

Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать

20 мая 2026, 10:13, ИА Амител

Снимок ножа в голове / Фото: "Катунь 24"
Снимок ножа в голове / Фото: "Катунь 24"

В Бийске нейрохирурги Центральной городской больницы спасли женщину, поступившую с ножом в голове после бытового конфликта. Об этом сообщил телеканал "Катунь 24". Историей спасения пациентки поделился нейрохирург Иван Самсон в программе "Наши".

По словам врача, женщину доставили в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы Бийска с тяжелым ранением головы. Лезвие ножа пробило свод черепа и вошло в вещество головного мозга.

Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать.

Нейрохирургам удалось успешно извлечь нож и стабилизировать состояние женщины. После операции пациентка еще четыре дня находилась под наблюдением медиков.

Позже жительница Бийска написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинула больницу.

Бийск Алтайский край Здоровье Медики
       

Комментарии 3

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Musik

11:02:26 20-05-2026

Круто.

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Гость

13:11:34 20-05-2026

"Даст ист фантастиш"! Ещё и: "позже жительница Бийска написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинула больницу"

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Гость

15:28:55 20-05-2026

Гость (13:11:34 20-05-2026) "Даст ист фантастиш"! Ещё и: "позже жительница Бийска написа... Видимо мозг не задет, пострадало имитирующее его вещество.

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