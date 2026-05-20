Женщину с ножом в голове успешно прооперировали в Алтайском крае
Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать
20 мая 2026, 10:13, ИА Амител
В Бийске нейрохирурги Центральной городской больницы спасли женщину, поступившую с ножом в голове после бытового конфликта. Об этом сообщил телеканал "Катунь 24". Историей спасения пациентки поделился нейрохирург Иван Самсон в программе "Наши".
По словам врача, женщину доставили в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы Бийска с тяжелым ранением головы. Лезвие ножа пробило свод черепа и вошло в вещество головного мозга.
Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать.
Нейрохирургам удалось успешно извлечь нож и стабилизировать состояние женщины. После операции пациентка еще четыре дня находилась под наблюдением медиков.
Позже жительница Бийска написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинула больницу.
11:02:26 20-05-2026
Круто.
13:11:34 20-05-2026
"Даст ист фантастиш"! Ещё и: "позже жительница Бийска написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинула больницу"
15:28:55 20-05-2026
Гость (13:11:34 20-05-2026) "Даст ист фантастиш"! Ещё и: "позже жительница Бийска написа... Видимо мозг не задет, пострадало имитирующее его вещество.