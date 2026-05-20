Женщину с ножом в голове успешно прооперировали в Алтайском крае

Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать

20 мая 2026, 10:13, ИА Амител

Снимок ножа в голове / Фото: "Катунь 24"

В Бийске нейрохирурги Центральной городской больницы спасли женщину, поступившую с ножом в голове после бытового конфликта. Об этом сообщил телеканал "Катунь 24". Историей спасения пациентки поделился нейрохирург Иван Самсон в программе "Наши".

По словам врача, женщину доставили в нейрохирургическое отделение Центральной городской больницы Бийска с тяжелым ранением головы. Лезвие ножа пробило свод черепа и вошло в вещество головного мозга.

Несмотря на серьезность травмы, пациентка находилась в сознании и могла разговаривать.

Нейрохирургам удалось успешно извлечь нож и стабилизировать состояние женщины. После операции пациентка еще четыре дня находилась под наблюдением медиков.

Позже жительница Бийска написала отказ от дальнейшего лечения в стационаре и покинула больницу.