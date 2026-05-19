Сибирь вошла в список "основных природных очагов" хантавируса в России

Впрочем, как ранее отмечали эксперты, для России угрозы распространения хантавируса нет

19 мая 2026, 13:20, ИА Амител

Хантавирус / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Западная Сибирь, Дальний Восток, Краснодарский край, Урал и европейская часть страны — это основные природные очаги хантавируса в России. Об этом сообщила ТАСС сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«Это природно-очаговое заболевание, то есть оно существует в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители», — пояснила врач-инфекционист.

Хантавирусная инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Ранее amic.ru рассказал, насколько опасен и заразен хантавирус. Это, кстати, целая группа вирусов, которая получила свое название в 1970-х от реки Хантан в Южной Корее.

Напомним, сегодня известно о нескольких вариантах вируса и вспышки происходят регулярно. Последняя, о которой много сообщали в СМИ, случилась на круизном лайнере MV Hondius. На борту находились 147 человек (60 членов экипажа и 87 пассажиров), из которых трое скончались.

Ермолаева отметила, что вспышка на круизном лайнере и другие случаи показывают, что хантавирусы циркулируют по всему миру, и путешественники могут столкнуться с разными серотипами.

Что касается России, то, как ранее указал доктор медицинских наук Виктор Зуев, для нашей страны угрозы распространения хантавируса нет. Поскольку основные очаги заболевания находятся далеко от РФ, зафиксированные случаи носят единичный характер и хантавирус не передается от человека к человеку.

Впрочем, есть хантавирус Андес, который встречается в Новом Свете и может передаваться от человека к человеку, хотя и с трудом, но его нет в России. Об этом рассказал профессор вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко также заявил, что хантавирус Андес мутирует и приспосабливается к человеку. Вирус ежегодно меняет генетическую последовательность и обходит иммунную защиту.

Врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова также подчеркнула, что нет необходимости вводить карантин для всех россиян из‑за вспышки хантавируса, к примеру, на круизном лайнере.