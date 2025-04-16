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Ночные морозы до -15 градусов ожидаются в Сибири

Со слов Романа Вильфанда, холода прогнозируются на 18–20 апреля

16 апреля 2025, 10:24, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com
Фото: Michael Held / unsplash.com

Температура ниже нормы на семь градусов ожидается в Сибири в течение недели, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночные морозы до -5...-10 градусов прогнозируются 18–19 апреля в Омской, Новосибирской и Томской областях, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тыва. При этом 19–20 апреля будет еще холоднее.

"В Хакасии даже на 11 градусов температура будет ниже нормы. Поэтому в этих регионах минимальная температура ночью составит 10–15 градусов мороза", – отметил метеоролог.

Накануне ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова рассказала, что в регионе снова ударят морозы и ляжет снег.

Погода

Комментарии 6

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Гость

10:29:46 16-04-2025

два аварийных.
паша глоба и рома вильфанд.
один вчерашнюю погоду толком предсказать не может, а второй пальцем в небо тычет.

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Гость

11:07:17 16-04-2025

Гость (10:29:46 16-04-2025) два аварийных. паша глоба и рома вильфанд.один вчера... Точно! Типа: "точный прогноз на завтра будет послезавтра!"

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Гость

11:31:37 16-04-2025

Гость (11:07:17 16-04-2025) Точно! Типа: "точный прогноз на завтра будет послезавтра!" ... Значение слова "прогноз" знаете?

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Гость

11:46:46 16-04-2025

Гость (10:29:46 16-04-2025) два аварийных. паша глоба и рома вильфанд.один вчера... Вы Пашу Глобу не трогайте! Он, в отличие от Вильфанда, иногда угадывает)

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Гость

12:04:00 16-04-2025

Гость (11:46:46 16-04-2025) Вы Пашу Глобу не трогайте! Он, в отличие от Вильфанда, иногд... Я каждый день угадываю, что "завтра будет". Но я заглядываю не больше чем на месяц вперед. Я круче Глобы!!!!

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Гость

20:11:33 16-04-2025

Ну, то, что сильно похолодало, уже факт!

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