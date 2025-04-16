Ночные морозы до -15 градусов ожидаются в Сибири

Со слов Романа Вильфанда, холода прогнозируются на 18–20 апреля

16 апреля 2025, 10:24, ИА Амител

Фото: Michael Held / unsplash.com

Температура ниже нормы на семь градусов ожидается в Сибири в течение недели, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночные морозы до -5...-10 градусов прогнозируются 18–19 апреля в Омской, Новосибирской и Томской областях, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тыва. При этом 19–20 апреля будет еще холоднее.

"В Хакасии даже на 11 градусов температура будет ниже нормы. Поэтому в этих регионах минимальная температура ночью составит 10–15 градусов мороза", – отметил метеоролог.

Накануне ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова рассказала, что в регионе снова ударят морозы и ляжет снег.