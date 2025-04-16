Ночные морозы до -15 градусов ожидаются в Сибири
Со слов Романа Вильфанда, холода прогнозируются на 18–20 апреля
16 апреля 2025, 10:24, ИА Амител
Температура ниже нормы на семь градусов ожидается в Сибири в течение недели, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, ночные морозы до -5...-10 градусов прогнозируются 18–19 апреля в Омской, Новосибирской и Томской областях, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тыва. При этом 19–20 апреля будет еще холоднее.
"В Хакасии даже на 11 градусов температура будет ниже нормы. Поэтому в этих регионах минимальная температура ночью составит 10–15 градусов мороза", – отметил метеоролог.
Накануне ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова рассказала, что в регионе снова ударят морозы и ляжет снег.
10:29:46 16-04-2025
два аварийных.
паша глоба и рома вильфанд.
один вчерашнюю погоду толком предсказать не может, а второй пальцем в небо тычет.
11:07:17 16-04-2025
Гость (10:29:46 16-04-2025) два аварийных. паша глоба и рома вильфанд.один вчера... Точно! Типа: "точный прогноз на завтра будет послезавтра!"
11:31:37 16-04-2025
Гость (11:07:17 16-04-2025) Точно! Типа: "точный прогноз на завтра будет послезавтра!" ... Значение слова "прогноз" знаете?
11:46:46 16-04-2025
Гость (10:29:46 16-04-2025) два аварийных. паша глоба и рома вильфанд.один вчера... Вы Пашу Глобу не трогайте! Он, в отличие от Вильфанда, иногда угадывает)
12:04:00 16-04-2025
Гость (11:46:46 16-04-2025) Вы Пашу Глобу не трогайте! Он, в отличие от Вильфанда, иногд... Я каждый день угадываю, что "завтра будет". Но я заглядываю не больше чем на месяц вперед. Я круче Глобы!!!!
20:11:33 16-04-2025
Ну, то, что сильно похолодало, уже факт!