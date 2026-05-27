Новосибирцы похитили продукты из магазина в Бийске и сбыли их незнакомцу

Общий ущерб магазину составил 41 456 рублей

27 мая 2026, 19:07, ИА Амител

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поездка троих жителей Новосибирска в Бийск закончилась уголовным делом о краже продуктов из магазина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как установил суд, летом 2022 года компания приятелей решила "разжиться" продуктами в одном из бийских магазинов. Мужчины действовали без корзин и тележек — дорогие товары они прятали под одежду и выносили мимо кассы.

Добычей шоплифтеров стали 16 банок сублимированного кофе, 15 упаковок сыра, пармезан, дорогой шоколад, кондитерские плитки, а также почти двухкилограммовый кусок сыра "Маасдам". Общий ущерб магазину составил 41 456 рублей.

Как выяснилось в суде, одним заходом компания не ограничилась. Один из фигурантов несколько раз возвращался в торговый зал за новой партией продуктов, пока его сообщники ждали на улице. Позже похищенное мужчины продали случайному покупателю в Бердске всего за 10 тысяч рублей — примерно в четыре раза дешевле реальной стоимости.

Действия обвиняемых квалифицировали по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Во время судебного процесса двое подсудимых полностью признали вину. Каждому из них назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Третий участник преступления в настоящее время находится в розыске. Приговор уже вступил в законную силу.