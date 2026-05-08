В селе Бийского района закрыли магазин из-за мужчин, терроризировавших продавцов

Ситуация настолько обострилась, что сотрудники магазина начали говорить об увольнении

08 мая 2026, 08:33, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В бийском селе Одинцовка магазин "Соседушка" временно прекратил работу из-за агрессивного поведения троих мужчин, которые, по словам владельца, несколько дней терроризируют персонал и посетителей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственницу торговой точки Наталью Белову.

По словам предпринимательницы, мужчины приходят в магазин в состоянии алкогольного опьянения, не оплачивают товары, в том числе спиртное, заходят в служебные помещения, грубят сотрудникам и покупателям, а также ведут себя вызывающе.

Как утверждает Белова, посетители демонстрировали гениталии, угрожали окружающим и создавали напряженную обстановку в селе. Из-за этого некоторое время магазин работал в закрытом режиме — покупателей впускали по одному, а дверь держали запертой.

Ситуация настолько обострилась, что сотрудники начали говорить об увольнении. В итоге владелица решила полностью закрыть магазин.

«Я администрацию нашего поселка оповестила, оповестили в чате села жителей. Это уже теперь не просто напряженная обстановка, а безопасность наших людей, сотрудников. Девочки молодые боятся возвращаться домой, боятся за свои семьи, потому что у них тоже дети», — рассказала Наталья Белова.

По словам предпринимательницы, она и сотрудники магазина обращались в полицию, однако пока это не дало результата. В местной администрации женщине посоветовали привлечь внимание к ситуации через СМИ.