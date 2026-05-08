В селе Бийского района закрыли магазин из-за мужчин, терроризировавших продавцов
Ситуация настолько обострилась, что сотрудники магазина начали говорить об увольнении
08 мая 2026, 08:33, ИА Амител
В бийском селе Одинцовка магазин "Соседушка" временно прекратил работу из-за агрессивного поведения троих мужчин, которые, по словам владельца, несколько дней терроризируют персонал и посетителей. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на собственницу торговой точки Наталью Белову.
По словам предпринимательницы, мужчины приходят в магазин в состоянии алкогольного опьянения, не оплачивают товары, в том числе спиртное, заходят в служебные помещения, грубят сотрудникам и покупателям, а также ведут себя вызывающе.
Как утверждает Белова, посетители демонстрировали гениталии, угрожали окружающим и создавали напряженную обстановку в селе. Из-за этого некоторое время магазин работал в закрытом режиме — покупателей впускали по одному, а дверь держали запертой.
Ситуация настолько обострилась, что сотрудники начали говорить об увольнении. В итоге владелица решила полностью закрыть магазин.
«Я администрацию нашего поселка оповестила, оповестили в чате села жителей. Это уже теперь не просто напряженная обстановка, а безопасность наших людей, сотрудников. Девочки молодые боятся возвращаться домой, боятся за свои семьи, потому что у них тоже дети», — рассказала Наталья Белова.
По словам предпринимательницы, она и сотрудники магазина обращались в полицию, однако пока это не дало результата. В местной администрации женщине посоветовали привлечь внимание к ситуации через СМИ.
08:45:08 08-05-2026
Подумаешь нежные какие, гениталии им не понравились.. Рабочему человеку можно ВСЁ!!!
19:22:14 08-05-2026
Мимопроходящий (08:45:08 08-05-2026) Подумаешь нежные какие, гениталии им не понравились.. Рабоче... Твоей внученьке или доченьке взрослый мужик показал свой гениталий, ты бы как развизжался?
08:47:18 08-05-2026
А не проще закрыть этих мужчин?
08:57:04 08-05-2026
Гость (08:47:18 08-05-2026) А не проще закрыть этих мужчин?... Можт они элита.
08:59:03 08-05-2026
Полиция их сама боится!
09:20:20 08-05-2026
из-за мужчин, терроризировавших --- а почему они здесь, по здоровью?
09:37:13 08-05-2026
Ну это же скорей всего местная "новая элита"? Их что, по одному подкараулить и выдать им по тапку уже никто не может или всех мужиков уже мобилизовали?
А участковый? Участковый, АУУУУУ! Нет участкового, вот же незадача то. Пусть тогда начальник ГУВД выезжает лично и обеспечивает охрану общественного порядка.
Ну и еще вариант, откажитесь всей деревней участвовать в выборах и сошлитесь на отсутствие мер со стороны власти по обеспечению общественного порядка и безопасности. К вам сразу набегут народные фронтовики, казаки, всякие сторонники, сподвижники, председатели и не исключено что даже САМ приедет.
10:11:47 08-05-2026
Гость (09:37:13 08-05-2026) Ну это же скорей всего местная "новая элита"? Их что, по од... Где дружина и община?
09:41:16 08-05-2026
"обращались в полицию, однако пока это не дало результата. В местной администрации женщине посоветовали привлечь внимание к ситуации через СМИ" - разве это не маразм? Закрыть на первое время суток на 15 для подумать никак? Или что-то не договаривают.. ?
09:49:22 08-05-2026
"посетители демонстрировали гениталии" - просто поставьте видеокамеры, держите там ребёнка, и хулиганы уедут по "детской" статье за растление.
10:39:24 08-05-2026
Гость (09:49:22 08-05-2026) "посетители демонстрировали гениталии" - просто поставьте ви... А детей потом куда девать? В психушку?
19:23:14 08-05-2026
Гость (10:39:24 08-05-2026) А детей потом куда девать? В психушку? ... Ничего с детьми не будет. Все это надумано! Через дня два они забудут и все.
11:33:24 08-05-2026
а вы заснимите все на камеру и напишите в столицу о том что в селе специально дискредитируется Российская власть, и это кстати правда. Вполне возможно этим троим или их куратору просто платят зарубежные организации чтобы они так делали и дискредитировали власть на местах а местные ФСБ пропустили это, упустили и недоработали. Эти трое аверное еще и фотографируют военные обьекты и сливают за бугор и в администрации местной сидят агенты тоже и мер не предпринимается -вот об этом и надо донести до руководящих органов а не увольняться. Проще всего уволиться и свалить в сторону а Россия будет англичанами разорвана на части как в 1918 году
12:23:16 08-05-2026
Нормальный участковый и уссалась бы эта местная гопота...