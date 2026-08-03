"Новые люди" внесут закон, который даст возможность Telegram и YouTube работать в России
В партии отметили, что миллионы россиян, несмотря на блокировки, пользуются YouTube и Telegram
03 августа 2026, 14:32, ИА Амител
"Новые люди" предлагают внести в закон поправки, которые дадут возможность Telegram и YouTube работать в России. Об этом вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы партии в VIII созыве парламента.
«Миллионы россиян, несмотря на блокировки, пользуются YouTube и Telegram и продолжат ими пользоваться. Это значит, что с руководством сервисов нужно искать общий язык. Как по мне, объявлять их в международный розыск и назначать террористами — не лучший способ пригласить к сотрудничеству. Куда разумнее создать условия, чтобы они реально смогли работать в России в рамках наших же законов», — заявил депутат.
Сейчас законодательство обязывает IT-компании хранить персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. По мнению авторов инициативы, для международных компаний выполнение этого требования связано с риском санкций.
"Новые люди" предлагают разрешить хранение данных на серверах, расположенных в дружественных странах ОДКБ, например в Беларуси или Казахстане.
«"Новые люди" всегда были против лишних блокировок. В том числе потому, что это вредит нашим сервисам. Для развития нужна честная конкуренция. А нам развитие нужно», — заключил Даванков в своем Telegram-канале.
Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил с призывом к Государственной Думе отказаться от дальнейших блокировок оставшихся социальных сетей. По его словам, общество устало от постоянного ужесточения регулирования в цифровой сфере.
14:36:36 03-08-2026
сколько же несбыточных обещаний всегда накануне выборов...
14:39:39 03-08-2026
Ненужны здесь эти пиндосы ,пускай их смотрят у себя в Пиндостии
14:46:10 03-08-2026
Олег (14:39:39 03-08-2026) Ненужны здесь эти пиндосы ,пускай их смотрят у себя в Пиндос...
Какой гигант мысли у нас тут выплеснулся, однако. Может ты тогда вообще не будешь заходить в интернет, он же в "пиндостии" изобретен?
15:03:40 03-08-2026
Олег (14:39:39 03-08-2026) Ненужны здесь эти пиндосы ,пускай их смотрят у себя в Пиндос... Вспомнился мем "Что же ты такое Олег?"
14:42:56 03-08-2026
Внесут( заголовок) или предлагают ( текст)?
14:44:39 03-08-2026
А ежели нет, то чего? То как обычно?
14:49:44 03-08-2026
разумно. и телеги скорей всего на это пойдут. Вопрос другой. Технологии разжижения мозгов не должны там применяться по нашим гражданам, такое необходимо будет им убрать и телеги скорей всего на это не пойдут
18:38:17 03-08-2026
майор (14:49:44 03-08-2026) разумно. и телеги скорей всего на это пойдут. Вопрос другой....
Человек волен сам выбирать, что он хочет читать и смотреть, если это не приносит вреда жизни и здоровью других людей
15:02:45 03-08-2026
"Считаю невозможным ограничивать интернет. Это и технологически сложно, и политически неправильно"
"если власти или кому-то еще не нравится, что происходит в интернете, есть только один способ противостоять - на той же площадке предлагать другие варианты и подходы решения проблем, которые в интернете обсуждаются и делать это более креативно, интересно, собирать большее количество сторонников".
В.В Путин
16:43:53 03-08-2026
Гость (15:02:45 03-08-2026) "Считаю невозможным ограничивать интернет. Это и технологиче... не согласен
Почитайте руководителей Российской империи 1901-1915 годов. Тоже против ограничений выступали
Результат мы сами знаем какой был - полное падение государства и чтобы вновь поставить новое государство и наладить его экономику пришлось поставить к стенке и расстрелять почти 10 миллонов граждан бывшей Российской империи.
Не контролировать и не пресекать мятеж в зародыше - НЕЛЬЗЯ
18:07:27 03-08-2026
майор (16:43:53 03-08-2026) не согласенПочитайте руководителей Российской империи 19... "Результат мы сами знаем какой был"--------- Наши безумцы решили повторить....
15:06:31 03-08-2026
Друг в Германии, общаемся через ОДНОКЛАССНИКИ. Не думаю, что одноклассники хранят его личную информацию в Германии.
15:11:23 03-08-2026
думаю, что это спойлер.
00:36:52 04-08-2026
Как сделать людям хорошо?
Сначала сделать плохо, а потом как было.