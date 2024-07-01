"Новые люди" выдвинули кандидата на довыборы в АКЗС

Они пройдут 8 сентября

01 июля 2024, 14:50, ИА Амител

Игорь Странцов / Фото: "Новые люди"

Основатель и генеральный директор образовательного холдинга "ИнПро" Игорь Странцов претендует на место в АКЗС. Решение о выдвижении кандидата приняли на общем собрании регионального отделения партии "Новые люди" 28 июня.

Игорь Странцов родился 19 декабря 1985 года в Ленинграде. Окончил Алтайский государственный политехнический университет им. И.И. Ползунова. В 2007 году стал генеральным директором научно-исследовательской группы "Инфо-Провайд" (сокращенно "ИнПро"), образованной студентами на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. С 2020 года является директором частного колледжа "Тьютория". Женат, воспитывает троих детей.

"Для нас важно, что сегодня "Новых людей" в Алтайском крае представляют профессионалы. Это настоящие люди дела, которые и должны строить Россию завтрашнего дня. Мы с Игорем Странцовым работаем над проектами в области образования, помощи детям и родителям в снижении зависимости от гаджетов. Уверен, сегодня такой опыт в АКЗС просто необходим", – отметил председатель регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин.

Напомним, дополнительные выборы в Алтайское краевое Законодательное собрание пройдут 8 сентября. Ранее своих кандидатов выдвинули политическая партия "Справедливая Россия – за правду", Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).